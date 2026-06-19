W Inowrocławiu koronowano... królową. Tak uczczono święto patronki miasta [zdjęcia]

2026-06-19, 06:52  Marcin Glapiak/DW
W Parku Solankowym odbyła się inscenizacja koronacji Jadwigi Andegaweńskiej/ Fot. Marcin Glapiak

W Parku Solankowym odbyła się inscenizacja koronacji Jadwigi Andegaweńskiej/ Fot. Marcin Glapiak

W Parku Solankowym odbyła się inscenizacja koronacji Jadwigi Andegaweńskiej. Nieopodal stanęło średniowieczne miasteczko.

16 października 1384 roku w Katedrze Wawelskiej niespełna dwunastoletnią Jadwigę Andegaweńską koronował arcybiskup gnieźnieński Bodzanta. Właśnie to wydarzenie przypomniano w Inowrocławiu z okazji święta patronki miasta.

Mieszkańcy nie tylko podziwiali podniosły moment, raczyli się też potrawami przyrządzonymi według dawnych receptur.

- Jesteśmy w kuchni wczesnośredniowiecznej. Mamy zupę, dość ubogą, są w niej: szczaw, młoda pokrzywa, kasza, troszeczkę masła, żeby to wszystko tak zagęścić. Oczywiście jajko wbite do tego - usłyszał reporter PR PiK w średniowiecznym miasteczku.

Święta Królowa Jadwiga jest oficjalną patronką Inowrocławia od 2008 roku, co zostało potwierdzone dekretem papieża Benedykta XVI.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
W Parku Solankowym odbyła się inscenizacja koronacji Jadwigi Andegaweńskiej/ Fot. Marcin Glapiak W Parku Solankowym odbyła się inscenizacja koronacji Jadwigi Andegaweńskiej/ Fot. Marcin Glapiak W Parku Solankowym odbyła się inscenizacja koronacji Jadwigi Andegaweńskiej/ Fot. Marcin Glapiak

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