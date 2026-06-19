Pod hasłem „Rusz serce!” w niedzielę odbędzie się festyn parafii NSPJ na pl. Piastowskim [wideo]

2026-06-19, 09:45  Redakcja/KB
Wcześniejszy festyn „Rusz serce” przy parafii NSPJ na placu Piastowskim w Bydgoszczy/fot. parafia NSPJ/archiwum

Wcześniejszy festyn „Rusz serce” przy parafii NSPJ na placu Piastowskim w Bydgoszczy/fot. parafia NSPJ/archiwum

Parafianie i goście wspólnoty pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 21 czerwca spotkają się po raz piąty. Zabawa zaczyna się o godz. 13:00 na terenie wokół kościoła. Będzie loteria z cennymi nagrodami (losy można nabywać już od godz. 8:00), ciasta, rękodzieło, zwierzęta, dmuchańce, a na finał zespół Żuki.

Program wydarzenia jest niezwykle bogaty, a imprezę promuje piosenka, która powstała specjalnie na tę okazję. Można jej posłuchać poniżej. Tymczasem zerknijmy na festynowy afisz.

Jeśli chodzi o gastronomię, na stołach pojawią się: domowe ciasta upieczone przez parafian, lemoniada, kawa, grill - kiełbaski, karkówka, kaszanka, żurek i grochówka, chleb ze smalcem i kiszone ogórki, lody i wata cukrowa, owocowy ogród, miód i żelki.

Sekcja dziecięca zaoferuje: kolorowe baloniki dla każdego dziecka, zabawy z dziećmi prowadzone przez animatorów, dmuchańce i małpi gaj, warkoczyki i malowanie twarzy, wielobój ojcowski z atrakcyjnymi nagrodami.
Będzie też stoisko parafialne z upominkami i możliwością zapisów na pielgrzymkę do Włoch.

Tradycyjnie nie może zabraknąć sektora medycznego, który zaproponuje: mierzenie ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, pomiar tkanki tłuszczowej oraz pokaz pierwszej pomocy.

Zaprezentują się: Dom Dziennej Pomocy „Oaza”, Duszpasterstwo Młodzieży Młyn, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich i PLK z mnóstwem kolekcjonerskich przedmiotów oraz kolejką elektryczną PIKO, Technikum Kolejowe, Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Waldemar Zyśk z warsztatami malarskimi, Siostry z Orlika – Mała Trzódka, stoisko Braille’a, Harleyowcy, Kataryniarz Marcel, Biuro Podróży Frater, Straż Pożarna, stoiska z zabawkami, biżuterią, Zielarnia Bydgoska, stoisko z rzeźbami, wspólnoty: Salus Populi Romani, Wieczernik, Ogród Chwały.

Powstanie także minizoo, a w nim zagoszczą: alpaki, kozy i owieczki z Krainy Dolnej Wisły i po raz pierwszy na tym festynie - Opal Treasures Kasia - dla chętnych oprowadzanie na koniku.

Na scenie wystąpią m.in.: Przedszkole Królestwo Maciusia, MDK nr 4 (Teatr), MDK nr 4 (Wokal), Schola NSPJ. Tradycją jest wspólna modlitwa o godz. 15:00, a później muzyka i taniec z seniorami z Nakła, czyli z zespołem Nakielanki, z zespołem Arka, a na finał zaśpiewa zespół ŻUKI.

Jeszcze dwa słowa o loterii. Każdy los – w cenie 8 zł - wygrywa, a nagrody są naprawdę atrakcyjne. W finałowym losowaniu, około godz. 19:00, bój toczyć się będzie o rower, ekspres do kawy i tablet. Dochód ze sprzedaży losów przeznaczony zostanie na letni wypoczynek dzieci.

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