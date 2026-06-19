Pod hasłem „Rusz serce!” w niedzielę odbędzie się festyn parafii NSPJ na pl. Piastowskim [wideo]

Region
Mistrzowska wizja. Architektoniczne perełki nagrodzone w ToruniuMariusz Luda/JW 2026-06-19, 11:50
Poezja zaklęta w betonie, szkle i zieleni - Toruń nagrodził architektoniczne perełki w konkursie „Obiekt Roku - edycja 2025”. O nagrody i wyróżnienia… Czytaj dalej »
Wyprzedzał na trzeciego, do czołowego zderzenia było blisko. Ford zjechał na pobocze [wideo]MG 2026-06-19, 11:03
Kierowcę Hondy nagrała kamera samochodowa innego auta, gdy wyprzedzał na trzeciego, zmuszając Forda do gwałtownego hamowania i zjechania na pobocze. Nagranie… Czytaj dalej »
Jak chronić dzieci przed pornografią w internecie? „Rozmowa Dnia" z socjologiemAgnieszka Marszał/JW 2026-06-19, 09:06
Czy media społecznościowe negatywnie wpływają na młodych ludzi? Temat najnowszego raportu o aktywności dzieci i młodzieży w internecie poruszyła w „Rozmowie… Czytaj dalej »
Dwie osiedlowe biblioteki w Bydgoszczy mają zostać zlikwidowane. Czytelnicy są przeciwNatasza Trzebuchowska/DW 2026-06-19, 07:52
Uchwała, na mocy której zamknięte mają zostać dwie filie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, trafi w piątek (19 czerwca) pod obrady… Czytaj dalej »
W Inowrocławiu koronowano... królową. Tak uczczono święto patronki miasta [zdjęcia]Marcin Glapiak/DW 2026-06-19, 06:52
W Parku Solankowym odbyła się inscenizacja koronacji Jadwigi Andegaweńskiej. Nieopodal stanęło średniowieczne miasteczko. Czytaj dalej »
W Hucie Pieniackiej w 1944 roku mogło zginąć tysiąc osób. „Chodzi o godny pochówek" [„Wieści ze Wschodu"]Michał Słobodzian/DW 2026-06-18, 21:56
W Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim kończy się pierwszy etap prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej poszukiwań ofiar zbrodni z lutego 1944 roku. Czytaj dalej »
Ministra funduszy i polityki regionalnej była w Grudziądzu. „Średnie miasta muszą dostać parasol inwestycyjny”Marcin Doliński/PAP/DW 2026-06-18, 19:56
O unijnym budżecie i inwestycjach w ramach Krajowego Planu Odbudowy mówiła w czwartek (18 czerwca) w Grudziądzu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Czytaj dalej »
Są zarzuty dla pary, która miała czerpać korzyści z cudzego nierządu. Biznes działał w ToruniuJarosław Wieprzycki/DW 2026-06-18, 19:09
Dwie osoby odpowiedzą przed sądem. Prokurator dowodzi, że zapewniały wynajęcie lokalu, zamieszczały ogłoszenia w internecie, nawiązywały kontakt z klientami… Czytaj dalej »
34 zdroje wodne zamontowano we Włocławku. Są głównie w szkołach podstawowych i średnichRadosław Jagieła/BN 2026-06-18, 17:11
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku zamontowało 34 zdroje wodne. Urządzenia pojawiły się głównie w szkołach podstawowych… Czytaj dalej »
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