W Hucie Pieniackiej w 1944 roku mogło zginąć tysiąc osób. „Chodzi o godny pochówek" [„Wieści ze Wschodu"]

2026-06-18, 21:56  Michał Słobodzian/DW
Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

Maciej Jastrzębski/fot. Archiwum

W Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim kończy się pierwszy etap prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej poszukiwań ofiar zbrodni z lutego 1944 roku.

W „Wieściach ze Wschodu" Michał Słobodzian rozmawiał z Maciejem Jastrzębskim, korespondentem Polskiego Radia, znawcą tematyki wschodniej m.in. o tym, jak dziś wygląda wojna w Ukrainie. - To wojna wyniszczająca - nie ma wątpliwości ekspert.

Ważnym tematem była też rzeź wołyńska. W Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim kończy się pierwszy etap prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej poszukiwań ofiar zbrodni z lutego 1944 roku. Wieś została wtedy spalona, mogło zginąć nawet 1000 osób.

- Dzięki pracom, które prowadzone były przez wiele miesięcy, udało się najpierw zlokalizować miejsca, w których mogą znajdować się szczątki ofiar rzezi wołyńskiej, później przeprowadzić prace - wstępne, archeologiczne, by określić konkretne miejsca, liczbę osób - mówi Maciej Jastrzębski. - Teraz strona prowadząca badania: eksperci i zespoły, ci, którzy otrzymali zgodę na prowadzenie tych prac, będą musieli wystąpić o zgodę na ekshumacje. Jak wiemy od osób biorących udział w tym przedsięwzięciu, najprawdopodobniej ekshumacje zostaną przeprowadzone dopiero wiosną przyszłego roku, bo trzeba się do nich bardzo poważnie przygotować. Tym bardziej, że archeolodzy spodziewają się wydobycia szczątków kilkuset ofiar - dodaje.

Kolejny etap to będzie identyfikacja między innymi przy użyciu testów DNA na podstawie próbek od osób, które mogły być spokrewnione z ofiarami rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej.

- Następnie przeprowadzony zostanie godny pochówek. To najistotniejszy cel prowadzenia tego typu prac - mówi Maciej Jastrzębski.

Cała rozmowa - poniżej.

„Wieści ze Wschodu"

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