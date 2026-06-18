Są zarzuty dla pary, która miała czerpać korzyści z cudzego nierządu. Biznes działał w Toruniu

2026-06-18, 19:09  Jarosław Wieprzycki/DW
Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Agacie L. i Adamowi W./ Fot. ilustracyjne

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Agacie L. i Adamowi W./ Fot. ilustracyjne

Dwie osoby odpowiedzą przed sądem. Prokurator dowodzi, że zapewniały wynajęcie lokalu, zamieszczały ogłoszenia w internecie, nawiązywały kontakt z klientami, których umawiali ze świadczącą usługi kobietą.

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Agacie L. i Adamowi W.

- Od kwietnia 2024 do końca stycznia 2026 r. w Toruniu prowadzili „działalność gospodarczą”, w ramach której zajmowali się ułatwianiem uprawiania prostytucji. Z tego tytułu czerpali korzyści majątkowe - informuje prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratura Okręgowej w Toruniu.

Podejrzani zapewniali wynajęcie lokalu, zamieszczali ogłoszenia w internecie, nawiązywali kontakt z klientami, których umawiali ze świadczącą usługi kobietą.

  • Adam W. przyznał się do zarzucanego mu czynu. Agata L. - nie.
  • Wobec obojga zastosowano dozór policji i zakaz opuszczania kraju.
  • Grozi im do pięciu lat więzienia.

Toruń

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