Są zarzuty dla pary, która miała czerpać korzyści z cudzego nierządu. Biznes działał w Toruniu

2026-06-18, 19:09 Jarosław Wieprzycki/DW

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Agacie L. i Adamowi W./ Fot. ilustracyjne

Dwie osoby odpowiedzą przed sądem. Prokurator dowodzi, że zapewniały wynajęcie lokalu, zamieszczały ogłoszenia w internecie, nawiązywały kontakt z klientami, których umawiali ze świadczącą usługi kobietą.

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Agacie L. i Adamowi W.



- Od kwietnia 2024 do końca stycznia 2026 r. w Toruniu prowadzili „działalność gospodarczą”, w ramach której zajmowali się ułatwianiem uprawiania prostytucji. Z tego tytułu czerpali korzyści majątkowe - informuje prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratura Okręgowej w Toruniu.



Podejrzani zapewniali wynajęcie lokalu, zamieszczali ogłoszenia w internecie, nawiązywali kontakt z klientami, których umawiali ze świadczącą usługi kobietą.



