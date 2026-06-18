Miał zaatakować nożem swojego kolegę. 50-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa

2026-06-18, 16:03 Agnieszka Marszał/DW

50-latek z Włocławka miał zaatakować nożem swojego 54-letniego kompana/ Fot. Archiwum

Jak przekazała PR PiK Martyna Wojtczak, zastępczyni prokuratora rejonowego we Włocławku, zaatakowany 54-latek miał rany kłute i cięte szyi, barku, klatki piersiowej i rąk. Przebywa we włocławskim szpitalu. Jego stan jest stabilny.

Zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał 50-latek z Włocławka, który miał zaatakować nożem swojego 54-letniego kompana. Nieprzytomnego mężczyznę znaleziono na półpiętrze bloku przy Toruńskiej w poniedziałek (15 czerwca) po południu. Wiadomo, że wcześniej mężczyźni przebywali razem w jednym z mieszkań. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.



Jak przekazała PR PiK Martyna Wojtczak, zastępczyni prokuratora rejonowego we Włocławku, zaatakowany 54-latek miał rany kłute i cięte szyi, barku, klatki piersiowej i rąk. Przebywa we włocławskim szpitalu. Jego stan jest stabilny.

