2026-06-18, 13:18 Bartosz Nawrocki

Dwie osobówki zderzyły się na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy/fot. Katarzyna Bogucka

Auta marek Opel i Volkswagen zderzyły się na bydgoskim Rondzie Jagiellonów. Jedna osoba trafiła do szpitala.

To kobieta, pasażerka opla, u której konieczne było przeprowadzenie badań.



Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:50. Jak przekazała nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, kierujący oplem, jadąc od ul. Bernardyńskiej w stronę ul. 3 Maja nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu volkswagenowi.



Służby zakończyły działania na miejscu. Nie powinno być już utrudnień.