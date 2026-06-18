Dwie osobówki zderzyły się na Rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy
Auta marek Opel i Volkswagen zderzyły się na bydgoskim Rondzie Jagiellonów. Jedna osoba trafiła do szpitala.
To kobieta, pasażerka opla, u której konieczne było przeprowadzenie badań.
Do zdarzenia doszło ok. godz. 11:50. Jak przekazała nadkom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji, kierujący oplem, jadąc od ul. Bernardyńskiej w stronę ul. 3 Maja nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu volkswagenowi.
Służby zakończyły działania na miejscu. Nie powinno być już utrudnień.