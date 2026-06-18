Jest wyrok w sprawie członków Obwodowej Komisji Wyborczej numer 4 w Wieńcu pod Włocławkiem

2026-06-18, 12:49 Agnieszka Marszał/BN

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Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej numer 4 w Wieńcu i jego zastępczyni zostali uznani za winnych. Akt oskarżenia zarzucał im umyślne niedopełnienie obowiązków w trakcie sporządzania protokołu głosowania w drugiej turze zeszłorocznych wyborów prezydenckich.

Przypomnijmy, głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały przypisane Karolowi Nawrockiemu, który w efekcie w tym obwodzie na papierze wygrał, choć w rzeczywistości przegrał.



Na przewodniczącego i jego zastępczynię sąd nałożył grzywnę w wysokości odpowiednio 1800 i 1500 złotych. Jak argumentowała sędzia, wiedzieli oni zamianie głosów i nie wprowadzili zmian w protokole.



Natomiast wobec siedmiorga członków komisji postępowanie karne umorzono na okres próby wynoszący trzy lata. Nie mieli oni możliwości zareagowania na tym etapie, byli też w większości osobami niedoświadczonymi w procedurach, stąd w ich przypadku umorzenie postępowania.