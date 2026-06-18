Akcja ratunkowa w Złotorii. Nietrzeźwy mężczyzna pływał w nurcie rzeki Drwęca
Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy o godz. 10 otrzymało informację o mężczyźnie pływającym w nurcie rzeki Drwęca. Istniało podejrzenie, że mężczyzna jest pod wpływem alkoholu. Na miejsce przybyli ratownicy toruńskiego WOPR-u, którzy niedaleko akurat odbywali szkolenia.
Mężczyzna został bezpiecznie wyniesiony na brzeg, gdzie przeprowadzono jego badanie i ocenę stanu zdrowia. Niestety podejrzenia co do jego nietrzeźwości się potwierdziły.
Mężczyzna został przekazany pod opiekę policji.