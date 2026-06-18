34 zdroje wodne zamontowano we Włocławku. Są głównie w szkołach podstawowych i średnich

2026-06-18, 17:11 Radosław Jagieła/BN

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku chętnie korzystają ze zdroju wodnego/fot. Radosław Jagieła

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku zamontowało 34 zdroje wodne. Urządzenia pojawiły się głównie w szkołach podstawowych i średnich.

- Łatwy dostęp do czystej wody to idealna alternatywa dla wysokocukrowych napojów oraz energetyków - mówi Ewa Fol, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku.



Nie trzeba się obawiać o to, czy woda ze zdroju jest bezpieczna dla naszego zdrowia. - Różnica pomiędzy wodą z kranu a wodą z tego zdroju wodnego jest taka, że został w nim zamontowany system filtracji, to dodatkowe zabezpieczenie dla konsumenta - informuje Paulina Danielak-Kowal z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku.



Poza szkołami, zdroje wodne pojawiły się też w pływalniach, urzędzie miasta oraz w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej.