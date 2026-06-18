110 zarzutów dla 48-latka z Gniewkowa. Kryminalni zabezpieczyli części samochodowe pochodzące z licznych kradzieży [wideo]

2026-06-18, 10:38 BN

110 zarzutów dla 48-latka z Gniewkowa/fot. zrzut ekranu/KPP w Inowrocławiu

W środę (17 czerwca) do prokuratury doprowadzony został 48-letni mężczyzna, który na terenie jednej z posesji w Gniewkowie (pow. inowrocławski) przechowywał nielegalne części samochodowe. Usłyszał w sumie 110 zarzutów paserstwa.

Inowrocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę w poniedziałek. W trakcie prowadzonych czynności policjanci ujawnili i zabezpieczyli takie części samochodowa, jak deski rozdzielcze, wahacze, elementy karoserii, skrzynie biegów oraz silniki. Jak ustalili śledczy, części te pochodziły z pojazdów utraconych w wyniku przestępstw na terenie Polski oraz innych państw europejskich.



Natomiast w środę mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności związane z prowadzoną przez niego działalnością.

