2026-06-18, 15:28 Marcin Doliński/BN

Jest szansa, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa obwodnicy Tucholi/fot. Magnific/ilustracyjna

Na jakim etapie jest budowa tucholskiej obwodnicy? Nasz reporter dowiedział się, że jest szansa na jej rozpoczęcie jeszcze w tym roku. Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć komfort przejazdu.

- Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, który jednocześnie będzie pozwoleniem na budowę - mówi Michał Sitarek z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. - Zatwierdzi wszystkie podziały nieruchomości, które są niezbędne przy tego typu inwestycjach i pozwoli nam też przejąć niezbędne grunty - dodaje.



Nawet 20 tysięcy pojazdów przejeżdża dziennie w jedną stronę przez Tucholę. - To na pewno wpływa na bezpieczeństwo, wzmożony ruch to zagrożenie nie tylko dla kierowców, ale i dla pieszych - mówi burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.



Droga ma mieć 9 kilometrów długości i ma kosztować prawie 130 milionów złotych.