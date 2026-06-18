Utrudnienia w centrum Włocławka. Przebudowa ulic w centrum wciąż trwa, nie dotrzymano terminu

2026-06-18, 12:21 Radosław Jagieła/BN

Ulica Świętego Antoniego we Włocławku/fot. Wikipedia/Mariochom

We Włocławku nadal trwa przebudowa ulic w centrum pod hasłem „Zielone Tereny Śródmieścia”. Po zimowych utrudnieniach prace miały zakończyć się w maju, jednak ten termin nie został dotrzymany.

Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki na poprzedniej sesji rady miasta zapowiadał kary umowne. Dziś stanowisko włodarza jest bardziej wyważone. Przyznał, że prace związane z przebudową ulic w centrum miasta przyspieszyły. - Wykonawca poinformował, że zrobił już ponad 90 proc. prac - poinformował Krzysztof Kukucki. - Priorytetem jest przejezdność na skrzyżowaniach Świętego Antoniego, Królewiecka, Chmielna oraz Traugutta - dodał włodarz miasta.



Obecnie nie jest znany ostateczny termin zakończenia inwestycji. Przypomnijmy - w ramach tego zadania na odcinku między ulicami Zduńską i Traugutta wymieniono sieci wodociągową i sanitarną. Powstają też nowe chodniki i ścieżki rowerowe.