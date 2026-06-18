Wody Polskie zarybiły 31 jezior, odcinek Noteci i rzekę Szczyrę. Będzie co łowić [zdjęcia]

2026-06-18, 08:05  Redakcja/KB
Wiosenne zarybianie - akcja Wód Polskich/fot. Wody Polskie

Wiosenne zarybianie - akcja Wód Polskich/fot. Wody Polskie

Szczupaki, węgorze, sielawa, pstrąg potokowy - narybek został już wypuszczony do lokalnych wód, i to w ilościach hurtowych. Najwięcej jest sielawy.

Jak podają Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - akcja zarybieniową objęła łącznie 31 jezior oraz odcinek rzeki Noteć i rzekę Szczyrę. Działania te zostały zrealizowane przez pracowników Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi przy współpracy z pracownikami Grup Wsparcia Technicznego z obszaru Piły i Inowrocławia oraz przy wsparciu Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Stowarzyszeniu Miłośników Trzech Jezior.

Do wód wprowadzono następujące gatunki ryb:

  • szczupak – narybek letni: 271 175 sztuk,
  • węgorz europejski – narybek podchowany: 26 900 sztuk,
  • sielawa – wylęg: 3 000 000 sztuk,
  • pstrąg potokowy – narybek letni: 7 500 sztuk.
Realizacja zarybień ma na celu wzmocnienie populacji rodzimych gatunków ryb, poprawę bioróżnorodności oraz zachowanie równowagi ekosystemów wodnych. Wprowadzane gatunki odgrywają istotną rolę zarówno przyrodniczą, jak i gospodarczą, wpływając na stan wód oraz możliwości ich racjonalnego użytkowania.

źr. Wody Polskie

Bydgoszcz
Wiosenne zarybianie - akcja Wód Polskich/fot. Wody Polskie Wiosenne zarybianie - akcja Wód Polskich/fot. Wody Polskie Wiosenne zarybianie - akcja Wód Polskich/fot. Wody Polskie

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