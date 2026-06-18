Wody Polskie zarybiły 31 jezior, odcinek Noteci i rzekę Szczyrę. Będzie co łowić [zdjęcia]

Wiosenne zarybianie - akcja Wód Polskich/fot. Wody Polskie

Szczupaki, węgorze, sielawa, pstrąg potokowy - narybek został już wypuszczony do lokalnych wód, i to w ilościach hurtowych. Najwięcej jest sielawy.

Jak podają Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - akcja zarybieniową objęła łącznie 31 jezior oraz odcinek rzeki Noteć i rzekę Szczyrę. Działania te zostały zrealizowane przez pracowników Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi przy współpracy z pracownikami Grup Wsparcia Technicznego z obszaru Piły i Inowrocławia oraz przy wsparciu Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Stowarzyszeniu Miłośników Trzech Jezior.



Do wód wprowadzono następujące gatunki ryb:

