Wody Polskie zarybiły 31 jezior, odcinek Noteci i rzekę Szczyrę. Będzie co łowić [zdjęcia]
Szczupaki, węgorze, sielawa, pstrąg potokowy - narybek został już wypuszczony do lokalnych wód, i to w ilościach hurtowych. Najwięcej jest sielawy.
Jak podają Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - akcja zarybieniową objęła łącznie 31 jezior oraz odcinek rzeki Noteć i rzekę Szczyrę. Działania te zostały zrealizowane przez pracowników Wydziału Zarządzania Obwodami Rybackimi przy współpracy z pracownikami Grup Wsparcia Technicznego z obszaru Piły i Inowrocławia oraz przy wsparciu Społecznej Straży Rybackiej działającej przy Stowarzyszeniu Miłośników Trzech Jezior.
Do wód wprowadzono następujące gatunki ryb:
- szczupak – narybek letni: 271 175 sztuk,
- węgorz europejski – narybek podchowany: 26 900 sztuk,
- sielawa – wylęg: 3 000 000 sztuk,
- pstrąg potokowy – narybek letni: 7 500 sztuk.
źr. Wody Polskie