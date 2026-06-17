KRRiT: Blisko 2 mln zł z wpływów z abonamentu trafi do trzech spółek mediów publicznych

Zwrócone przez sądy depozyty trafią do: Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w likwidacji w kwocie 656 990 zł, Radia Łódź S.A. w likwidacji w kwocie 641 730 zł oraz Radia Olsztyn S.A. w likwidacji w kwocie 631 540 zł. Podczas posiedzenia KRRiT dokonała także oceny sprawozdań spółek mediów publicznych z realizacji misji publicznej.
„Podczas posiedzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zadecydowała o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego »TBN Polska«. KRRiT przyjęła uchwały o przekazaniu blisko 2 mln zł z wpływów z abonamentu trzem spółkom mediów publicznych, w związku ze zwrotem tych środków z rachunku depozytowego Ministra Finansów. Rada dokonała również oceny sprawozdań spółek mediów publicznych za 2025 r. i przyjęła uchwały w tej sprawie” – poinformowano w komunikacie przesłanym PAP w środę.
Zwrócone przez sądy depozyty trafią do: Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w likwidacji w kwocie 656 990 zł, Radia Łódź S.A. w likwidacji w kwocie 641 730 zł oraz Radia Olsztyn S.A. w likwidacji w kwocie 631 540 zł.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła koncesji spółce „TBN Media” na rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych programu telewizyjnego „TBN Polska” o charakterze społeczno-publicystyczno-religijnym. Rada pozytywnie rozpatrzyła również wniosek spółki ON/OFF PRODUKCJA TV w sprawie rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego „Remonty TV” o 44 sieci telekomunikacyjne.
Podczas posiedzenia KRRiT dokonała oceny sprawozdań spółek mediów publicznych z realizacji misji publicznej, o których mowa w ustawie o radiofonii i telewizji, złożonych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji za rok 2025.
„Dokonując oceny sprawozdań nadawców publicznych z realizacji misji publicznej Krajowa Rada zwróciła uwagę, że ze sprawozdań wynika, że likwidacja mediów publicznych jest pozorna” – napisano w komunikacie.
Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań dotyczyły 15 nadawców: Radia Białystok S.A. w likwidacji, Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w likwidacji, Radia Gdańsk S.A. w likwidacji, Radia Katowice S.A. w likwidacji, Radia Kielce S.A. w likwidacji, Radia Koszalin S.A. w likwidacji, Radia Kraków S.A. w likwidacji, Radia Lublin S.A. w likwidacji, Radia Olsztyn S.A. w likwidacji, Radia Opole S.A. w likwidacji, Radia Poznań S.A. w likwidacji, Polskiego Radia Rzeszów S.A. w likwidacji, PR Szczecin S.A. w likwidacji, Radia Dla Ciebie S.A. w likwidacji, Radia Wrocław S.A. w likwidacji.
Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia sprawozdań dotyczyły czterech nadawców: Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, Polskiego Radia S.A. w likwidacji, Radia Łódź S.A. w likwidacji, Radia Zachód S.A. w likwidacji.
„Powodem odmowy były odstępstwa od realizacji zaleceń KRRiT, zawartych w uchwałach z 27 czerwca 2025 r., dotyczących wypełniania postanowień przez te spółki, wynikających z Kart Powinności oraz zatwierdzonych planów programowo-finansowych na 2025 r.” – napisano w komunikacie.
Podczas posiedzenia KRRiT pozytywnie rozpatrzyła wnioski 8 spółek, dotyczące wyrażenia zgody na pozostawienie w tych spółkach nadwyżki przekraczającej limit określony w art. 31 ust. 7 ustawy o radiofonii i telewizji, z przeznaczeniem na realizację misji publicznej.
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