KRRiT: Blisko 2 mln zł z wpływów z abonamentu trafi do trzech spółek mediów publicznych

Siedziba Polskiego Radia PiK/fot. radiopik.pl

Zwrócone przez sądy depozyty trafią do: Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w likwidacji w kwocie 656 990 zł, Radia Łódź S.A. w likwidacji w kwocie 641 730 zł oraz Radia Olsztyn S.A. w likwidacji w kwocie 631 540 zł. Podczas posiedzenia KRRiT dokonała także oceny sprawozdań spółek mediów publicznych z realizacji misji publicznej.

„Podczas posiedzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zadecydowała o przyznaniu koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego »TBN Polska«. KRRiT przyjęła uchwały o przekazaniu blisko 2 mln zł z wpływów z abonamentu trzem spółkom mediów publicznych, w związku ze zwrotem tych środków z rachunku depozytowego Ministra Finansów. Rada dokonała również oceny sprawozdań spółek mediów publicznych za 2025 r. i przyjęła uchwały w tej sprawie” – poinformowano w komunikacie przesłanym PAP w środę.



Zwrócone przez sądy depozyty trafią do: Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w likwidacji w kwocie 656 990 zł, Radia Łódź S.A. w likwidacji w kwocie 641 730 zł oraz Radia Olsztyn S.A. w likwidacji w kwocie 631 540 zł.

Podczas posiedzenia KRRiT dokonała oceny sprawozdań spółek mediów publicznych z realizacji misji publicznej, o których mowa w ustawie o radiofonii i telewizji, złożonych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji za rok 2025.

Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań dotyczyły 15 nadawców

Polskiego Radia Pomorza i Kujaw S.A. w likwidacji

Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia sprawozdań dotyczyły czterech nadawców: Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, Polskiego Radia S.A. w likwidacji, Radia Łódź S.A. w likwidacji, Radia Zachód S.A. w likwidacji.