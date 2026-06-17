Chodzi o większą skuteczność na wodzie. WOPR-owcy z regionu dostali supersprzęt [zdjęcia, wideo]

2026-06-17, 21:16  Marcin Doliński/KB
Quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski to tylko cześć sprzętu, który otrzymali ratownicy wodni z całego regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim/fot. Marcin Doliński

Quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski to tylko cześć sprzętu, który otrzymali ratownicy wodni z całego regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim/fot. Marcin Doliński

7 milionów złotych kosztowały quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski, który otrzymało 10 wodnych drużyn z regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim.

- Przede wszystkim skupiliśmy się na mobilności - mówi Maciej Banachowski, prezes WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Wykorzystujemy samochody terenowe, które w zestawie mają także łódź, co pozwala na szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia. Dysponujemy także specjalnymi samochodami dowodzenia i ratownictwa wodnego. Pojazdy te są wyposażone w kamery i w wysuwany maszt, co daje szansę na zwiększoną łączność. Możemy dokładnie obserwować dany obszar wodny lub wykorzystywać ten sprzęt w działaniach poszukiwawczych osób zaginionych. W przypadku patrolowania brzegu mamy do dyspozycji quady.

Witold Guber, prezes Wdeckiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wymienia quady i 9-osobowy samochód marki Renault. Podkreśla, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystany, żeby zabezpieczać spływy kajakowe, a renault to kompletnie wyposażona baza na kółkach.

  • Wartość projektu to ponad 7 mln złotych, z czego ponad 5 mln złotych stanowi dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

wideo: Marcin Doliński

Chełmno
Quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski to tylko cześć sprzętu, który otrzymali ratownicy wodni z całego regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim/fot. Marcin Doliński Quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski to tylko cześć sprzętu, który otrzymali ratownicy wodni z całego regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim/fot. Marcin Doliński Quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski to tylko cześć sprzętu, który otrzymali ratownicy wodni z całego regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim/fot. Marcin Doliński Quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski to tylko cześć sprzętu, który otrzymali ratownicy wodni z całego regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim/fot. Marcin Doliński Quady, łodzie, samochody terenowe czy kaski to tylko cześć sprzętu, który otrzymali ratownicy wodni z całego regionu. Uroczystość przekazania odbyła się w Chełmnie nad jeziorem Starogrodzkim/fot. Marcin Doliński

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