Pożar budynku lakierni proszkowej w podbydgoskim Kruszynie. Wstępna przyczyna [AKTUALIZACJA]

2026-06-17, 18:24 Bartosz Nawrocki/KB

W zakładzie w Kruszynie zapaliły się rozpuszczalniki

W zakładzie przy ul. Osówieckiej ok. godz. 17:00 zapaliły się rozpuszczalniki. Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ogień został już opanowany.

AKTUALIZACJA: Awaria pieca do malowania proszkowego jest przypuszczalną przyczyną pożaru, który wybuchł w budynku lakierni proszkowej w podbydgoskim Kruszynie, przy ul. Osówieckiej. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu powiedział w rozmowie z PR PiK, że akcja strażaków zakończyła się tam po godz. 19:00.



