Pożar budynku lakierni proszkowej w podbydgoskim Kruszynie. Wstępna przyczyna [AKTUALIZACJA]
W zakładzie przy ul. Osówieckiej ok. godz. 17:00 zapaliły się rozpuszczalniki. Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ogień został już opanowany.
AKTUALIZACJA: Awaria pieca do malowania proszkowego jest przypuszczalną przyczyną pożaru, który wybuchł w budynku lakierni proszkowej w podbydgoskim Kruszynie, przy ul. Osówieckiej. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu powiedział w rozmowie z PR PiK, że akcja strażaków zakończyła się tam po godz. 19:00.
- Zniszczeniu uległ m.in. piec do farby proszkowej, drobniejsze maszyny, a także częściowo sama hala, drzwi, brama wjazdowa i instalacja elektryczna.
Czterech pracowników ewakuowało się z budynku przed przyjazdem strażaków. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić do pracy. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Pożar objął ok. 100 metrów hali.