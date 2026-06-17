Słodka lekcja w bydgoskiej szkole. Dzieci zajadały i poznawały sekretne życia ula [zdjęcia]

2026-06-17, 19:00  Agata Raczek/KB
W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner

W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner

Jak powstaje miód, dlaczego pszczoły są tak ważne dla środowiska i czym różnią się jego poszczególne rodzaje? O tym mogły przekonać się dzieci i młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy.

W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”. Uczestnicy nie tylko poznawali ciekawostki związane z życiem pszczół, ale także degustowali różne gatunki miodu.

Iwona Roszycka jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Niedosłyszących. Podkreśla, jak wyjątkowym wydarzeniem jest dla dzieci „Wielki Dzień Małej Pszczoły”. – Festyn organizujemy zawsze na koniec roku szkolnego, żeby dzieci miały atrakcje, żeby zapoznały się z zapylaczami wszelkiego rodzaju, bo dzięki nim mamy nasze jedzenie, mamy nasze uprawy.

Dzieci na przygotowanych stanowiskach robiły m.in. plastry miodu z płatków śniadaniowych, z taśmy dwustronnej, korka oraz z wytłaczanek po jajkach.

Nauczycielka Anna Kłódkowska, pedagog specjalny, prezentowała miody: - Wielokwiatowe, chabrowe, spadziowe, gryczane, lipowe, ale mamy też pyłek pszczeli, który jest najzdrowszym produktem, jeżeli chodzi o produkty pszczele. Zachęcamy do jedzenia miodu, oduczamy jedzenia Nutelli. Miód to zdrowy i naturalny produkt, antybiotyk, więc mam nadzieję, że dzieci przekonają się do zdrowych i słodkich kanapek.

Dodała, że dla dzieci najzdrowszy jest miód lipowy, który działa przeciwzapalnie i bywa przydatny w sezonie grypowym. – Najlepiej sprawdza się nam z cytryną, rozpuszczony w wodzie. Można rano sobie taki zdrowy koktajl wypić.

Więcej w relacji Agaty Raczek.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner W placówce odbyła się akcja pod hasłem „Wielki Dzień Małej Pszczoły”/fot. Izabela Langner

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