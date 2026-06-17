Wandale zdewastowali zaplecze bydgoskiego Orlika. Ogromne straty! Kim są sprawcy? [zdjęcia]

Zniszczone zaplecze Orlika przy ul. Kościuszki w Bydgoszczy/fot. Bydgoskie Centrum Sportu/Facebook

Bydgoski Centrum Sportu publikuje zdjęcia kompletnie zniszczonej szatni i sanitariatów Orlika i apeluje o pomoc w ustaleniu sprawców tego przestępstwa. Straty są dotkliwe: wybito okna, świetliki, są ślady po ognisku na posadzce...

Jak podaje BCS, sprawcy zniszczyli niemal całe wyposażenie kontenerów. Wybito okna i świetliki sufitowe, wyważono drzwi zewnętrzne, pourywano klamki oraz inne elementy wyposażenia, a drzwi wewnętrzne zostały połamane. Część kontenerów próbowano podpalić – widoczne są ślady rozpalania ognisk oraz nadpalenia posadzek. Zdewastowano nowo wyremontowane kabiny prysznicowe, uszkodzono ściany, ławki, stoły, a także sprzęt sportowy.



„Do aktu wandalizmu doszło najprawdopodobniej w weekend 13–14 czerwca. Kontenery miały służyć grupom sportowym korzystającym z obiektu pod opieką Bydgoskiego Centrum Sportu, uczniom szkół podczas zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańcom.

Obiekt został przejęty we wrześniu 2025 roku, a w marcu i kwietniu 2026 roku część zaplecza przeszła kompleksowy remont. W ramach prac wykonano m.in. nowe podłogi, wymieniono świetliki sufitowe, armaturę sanitarną, bojlery oraz grzejniki elektryczne. Zamontowano również nowe wyposażenie, które miało zapewnić użytkownikom komfortowe i bezpieczne warunki." - czytamy w komunikacie Bydgoskiego Centrum Sportu.



Jak podaje Bydgoskie Centrum Sportu, sprawa została zgłoszona służbom, a wszystkie okoliczności zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane.



„Apelujemy do wszystkich osób, które mogły zauważyć podejrzane zachowania w rejonie obiektu, o przekazanie wszelkich informacji na adres: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl oraz bezpośrednio do Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Tylko wspólnym działaniem możemy chronić nasze wspólne dobro i przeciwdziałać podobnym zdarzeniom w przyszłości." - napisało BCS.