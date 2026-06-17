Śledczy szukają mężczyzn, którzy napadli i pobili chłopaka na bydgoskim Starym Rynku

2026-06-17, 15:54  Bartosz Nawrocki/KB
Policja szuka sprawców pobicia na bydgoskim Starym Rynku/ Fot. policja

Policja szuka sprawców pobicia na bydgoskim Starym Rynku/ Fot. policja

Bydgoska policja prowadzi poszukiwania i ustala personalia dwóch mężczyzn, którzy w piątek późnym wieczorem (ok. 22:30) zaatakowali 25-latka.

Do zdarzenia doszło na Starym Rynku w Bydgoszczy. Nadkom. Lidia Kowalska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy przekazała nam, że poszkodowany jest w szpitalu.

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