„Niech uczelnia się rozwija, a absolwenci robią karierę!". Politechnika Bydgoska ma 75 lat [zdjęcia]

2026-06-17, 15:30  Agata Raczek/KB
Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner

Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner

Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności. Z tej okazji odsłonięty został pomnik patronów uczelni. Wcześniej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu, a na finał dekoracja „Drzewa Roku" - 120-letniego dębu rosnącego na terenie świętującej uczelni.

- Nie ma nic piękniejszego od tego, że bracia Śniadeccy są już z nami na zawsze, nie tylko na obrazach, nie tylko w postaci nowoczesnych maskotek, ale upamiętnieni tak piękną rzeźbą w kampusie fordońskim. Pan Michał Kubiak zdecydował się zrobić rzeźbę jeden do jednego. Dziś udało się nam pokazać i obwieścić światu, że patroni są na zawsze z Politechniką Bydgoską w tak pięknej formie, jaką jest rzeźba pana Michała Kubiaka – mówił rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. Marek Adamski.

- Z okazji 75-lecia Politechniki Bydgoskiej życzę przede wszystkim dalszego tak dynamicznego rozwoju tej uczelni, jaki obserwujemy w ostatnich latach, tego, aby były nowe kierunki, żeby studenci się rozwijali, robili karierę i mówili potem, że są z Politechniki Bydgoskiej – to życzenia od Iwony Waszkiewicz, wiceprezydent Bydgoszczy.

  • Święto uczelni zbiegło się także z ogłoszeniem Bydgoskiego Drzewa Roku. Został nim dąb szypułkowy rosnący na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej. Zdobył rekordową liczbę 1993 głosów.
  • Ma imponujące wymiary: obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi 360 cm, a na wysokości 130 cm – 330 cm. Dąb ma ponad 120 lat. Od 2009 roku jest uznany za pomnik przyrody i nosi imię dr. Franciszka Klimasa – botanika oraz naukowca związanego z uczelnią.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz
Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner Politechnika Bydgoska imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich świętuje 75-lecie działalności/fot. Izabela Langner

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