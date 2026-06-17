Torunianin wszedł przez okno do mieszkania. Zgarnął fanty warte 38 tysięcy złotych

2026-06-17, 16:21 Monika Kaczyńska/DW

Skradziony łup wart 38 tys. zł trafił do właściciela/Fot. KMP w Toruniu

27-latek wpadł po krótkich poszukiwaniach. Już usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Mężczyzna wszedł przez okno do jednego z mieszkań na toruńskiej Starówce. Ukradł m.in. elektronikę, biżuterię i gotówkę. Wszystko to warte było ponad 38 tys. zł.



- Policjanci od razu ustalili rysopis podejrzanego i rozpoczęli poszukiwania - mówi podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. - Po krótkim czasie, patrolując okolicę, zauważyli odpowiadającego rysopisowi mężczyznę. Przeszukali go i sprawdzili przenoszony przez niego bagaż. Znaleźli przy nim przedmioty pochodzące z tej kradzieży oraz przedmiot przypominający broń - dodaje.



Skradzione przedmioty zostały odzyskane.



27-latek był już wcześniej karany. Teraz grozi mu do 15 lat więzienia.