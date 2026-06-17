Mężczyzna z ranami kłutymi został znaleziony w jednym z bloków we Włocławku

2026-06-17, 13:00  Agnieszka Marszał/DW
Ranny mężczyzna leżał na klatce w bloku we Włocławku

Ranny mężczyzna leżał na klatce w bloku we Włocławku

Nieprzytomnego 54-latka na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej znalazła przypadkowa osoba.

Do zdarzenia doszło we wtorek (15 czerwca) po godz. 16. Mężczyzna ma rany kłute, przebywa w szpitalu.

- Zatrzymaliśmy osobę, która ma związek z powstałymi obrażeniami. Jest to mężczyzna w wieku 50 lat. W chwili zdarzenia był nietrzeźwy. Ustaliliśmy, że przed zdarzeniem mężczyźni przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu - powiedziała w rozmowie z PR PiK podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka z włocławskiej policji.

50-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności zdarzenia.

Włocławek

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