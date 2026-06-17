Wyłudzał pieniądze za usługi budowlane. 30-latek z regionu został zatrzymany

2026-06-17, 18:34 JW

W ręce radziejowskich funkcjonariuszy wpadł 30-letni mężczyzna z powiatu aleksandrowskiego/ Fot. policja

Policjanci z Radziejowa zatrzymali mieszkańca powiatu aleksandrowskiego. Mężczyzna pobrał 10 tysięcy złotych zaliczki za prace budowlane, których ani myślał wykonywać.

Kryminalni ustalili, że we wrześniu 2025 roku mężczyzna podpisał z mieszkańcem powiatu radziejowskiego umowę na wykonanie prac budowlanych. Pobrał 10 tysięcy złotych zaliczki, jednak zlecenia nie wykonał.



Jak przekazał policjantom pokrzywdzony klient, mężczyzna przestał odbierać od niego telefony, nie było z nim żadnego kontaktu. Policjanci natrafili na jego ślad we Włocławku, tam go zatrzymali.



- Przyznał się, że wziął pieniądze i nie miał zamiaru wykonać prac budowlanych. Policjanci przedstawili mu zarzut oszustwa. Grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Będzie musiał oddać wyłudzone pieniądze - informuje aspirant sztabowy Marcin Krasucki z radziejowskiej policji.