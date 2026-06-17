Policjanci szukają świadków pobicia dwóch mężczyzn na festynie w Łochowie

2026-06-17, 13:52 DW

Do ataku doszło 30 maja około godziny 22. przy ulicy Dębowej w Łochowie. Policjanci szukają świadków/Fot. archiwum

Po imprezie w Łochowie ktoś zaatakował sołtysa, radnego gminy i prezesa koła gospodyń wiejskich. Dwaj z nich doznali obrażeń. Policjanci proszą o kontakt każdego, kto wie cokolwiek w tej sprawie.

Do ataku doszło 30 maja około godziny 22. przy ulicy Dębowej w Łochowie.



- Kryminalni z Białych Błot pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w sprawie rozboju oraz uszkodzenia ciała dwóch mężczyzn, poszukują świadków tych przestępstw.

Osoby mające wiedzę na temat przebiegu zdarzenia podczas festynu „Szparagowe Smaki Łochowa” lub znające inne istotne fakty z nim związane prosimy o kontakt z funkcjonariuszami - przekazuje nadkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.





Informacje można przekazać policjantowi nadzorującemu sprawę pod numerem telefonu 47 751 59 19.

Przez całą dobę można w tej sprawie kontaktować się z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pod numerami 47 751 12 49 lub 112 .

lub . W rozmowie należy powołać się na znak sprawy L.dz. VIII-Kr-1524/26 .

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