Policjanci szukają świadków pobicia dwóch mężczyzn na festynie w Łochowie
Po imprezie w Łochowie ktoś zaatakował sołtysa, radnego gminy i prezesa koła gospodyń wiejskich. Dwaj z nich doznali obrażeń. Policjanci proszą o kontakt każdego, kto wie cokolwiek w tej sprawie.
Do ataku doszło 30 maja około godziny 22. przy ulicy Dębowej w Łochowie.
- Kryminalni z Białych Błot pod nadzorem prokuratora prowadzą postępowanie w sprawie rozboju oraz uszkodzenia ciała dwóch mężczyzn, poszukują świadków tych przestępstw.
Osoby mające wiedzę na temat przebiegu zdarzenia podczas festynu „Szparagowe Smaki Łochowa” lub znające inne istotne fakty z nim związane prosimy o kontakt z funkcjonariuszami - przekazuje nadkom. Lidia Kowalska z KMP w Bydgoszczy.
- Informacje można przekazać policjantowi nadzorującemu sprawę pod numerem telefonu 47 751 59 19.
- Przez całą dobę można w tej sprawie kontaktować się z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pod numerami 47 751 12 49 lub 112.
- W rozmowie należy powołać się na znak sprawy L.dz. VIII-Kr-1524/26.
Jak już informowaliśmy, do pobitych mężczyzn wezwano karetki. Dwóch z nich trafiło do szpitala. Do tego, jak podaje policja, jeden z zaatakowanych mężczyzn stracił telefon, dokumenty i pieniądze. Do sprawy zatrzymano dwie osoby. Według wstępnych ustaleń bydgoskich funkcjonariuszy za rozbój odpowiada 18-latek, który już usłyszał zarzuty. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.