Pracownicy ZUS odeszli od swoich biurek - także w regionie. Trwa strajk ostrzegawczy

2026-06-17, 09:09  Natasza Trzebuchowska/ DW
W środę (17 czerwca) strajk potrwa do godziny 10/fot. Natasza Trzebuchowska

W środę (17 czerwca) strajk potrwa do godziny 10/fot. Natasza Trzebuchowska

Powody ogólnopolskiej akcji protestacyjnej to: niskie zarobki, brak dialogu i reakcji ze strony rządowej, problemy kadrowe i duże obciążenie pracą - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Joanna Pawelczak, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni” w Bydgoszczy.

Na Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich latach nakładane są nowe zadania i obowiązki, a nie idą za tym żadne pieniądze - ani na wynagrodzenia, ani na etaty - argumentują pracownicy ZUS-u.

- Ostatnie rozmowy przy udziale mediatora nie przyniosły żadnego rezultatu. W związku z tym kolejną formą jest strajk ostrzegawczy - mówi Joanna Pawelczak, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni” w Bydgoszczy. - Myślę, że po dzisiejszym dniu rządzący się odezwą. Zobaczą czy usłyszą, co się dzieje w oddziałach w całej Polsce i mamy nadzieję, że dojdzie do jakichś konstruktywnych rozmów jeszcze w tym tygodniu - dodaje.

W środę (17 czerwca) strajk potrwa do godziny 10. Klienci powinni liczyć się z wydłużeniem czasu obsługi. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz

Region

Mieszkańcy gminy Raciążek wybiorą nowego wójta. 26 lipca pójdą do urn

Mieszkańcy gminy Raciążek wybiorą nowego wójta. 26 lipca pójdą do urn

2026-06-17, 10:06
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Miasta takie jak Grudziądz potrzebują parasola inwestycyjnego [Rozmowa Dnia]

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Miasta takie jak Grudziądz potrzebują parasola inwestycyjnego [„Rozmowa Dnia”]

2026-06-17, 08:57
Potrącenie seniorki na DK 15. Policjanci mówią, że wtargnęła na jezdnię

Potrącenie seniorki na DK 15. Policjanci mówią, że wtargnęła na jezdnię

2026-06-17, 08:34
Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób. Zarzut: handel narkotykami [zdjęcia, wideo]

Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób. Zarzut: handel narkotykami [zdjęcia, wideo]

2026-06-17, 08:05
Ochrona ludności w świetle współczesnych zagrożeń - rozmawiali o tym ratownicy w Inowrocławiu [zdjęcia]

„Ochrona ludności w świetle współczesnych zagrożeń” - rozmawiali o tym ratownicy w Inowrocławiu [zdjęcia]

2026-06-17, 07:09
Rezerwat przyrody Dęby Węgrzynowskie otwarto w gminie Strzelno, niedaleko Inowrocławia [zdjęcia]

Rezerwat przyrody „Dęby Węgrzynowskie" otwarto w gminie Strzelno, niedaleko Inowrocławia [zdjęcia]

2026-06-16, 21:03
Konflikt między rodzicami i dyrektorem szkoły w Łochowie. Posypały się skargi

Konflikt między rodzicami i dyrektorem szkoły w Łochowie. Posypały się skargi

2026-06-16, 20:26
W Bydgoszczy promocja zdolnych i pracowitych. 130 uczniów i 108 nauczycieli zostało nagrodzonych

W Bydgoszczy promocja zdolnych i pracowitych. 130 uczniów i 108 nauczycieli zostało nagrodzonych

2026-06-16, 18:37
Drogowe zmiany w Toruniu. Zamknięcie ulicy Bulwar Filadelfijski i utrudnienia na innych

Drogowe zmiany w Toruniu. Zamknięcie ulicy Bulwar Filadelfijski i utrudnienia na innych

2026-06-16, 17:54

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę