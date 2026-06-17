Pracownicy ZUS odeszli od swoich biurek - także w regionie. Trwa strajk ostrzegawczy

2026-06-17, 09:09 Natasza Trzebuchowska/ DW

W środę (17 czerwca) strajk potrwa do godziny 10/fot. Natasza Trzebuchowska

Powody ogólnopolskiej akcji protestacyjnej to: niskie zarobki, brak dialogu i reakcji ze strony rządowej, problemy kadrowe i duże obciążenie pracą - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Joanna Pawelczak, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni” w Bydgoszczy.

Na Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ostatnich latach nakładane są nowe zadania i obowiązki, a nie idą za tym żadne pieniądze - ani na wynagrodzenia, ani na etaty - argumentują pracownicy ZUS-u.



- Ostatnie rozmowy przy udziale mediatora nie przyniosły żadnego rezultatu. W związku z tym kolejną formą jest strajk ostrzegawczy - mówi Joanna Pawelczak, przewodnicząca Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS „Niezależni” w Bydgoszczy. - Myślę, że po dzisiejszym dniu rządzący się odezwą. Zobaczą czy usłyszą, co się dzieje w oddziałach w całej Polsce i mamy nadzieję, że dojdzie do jakichś konstruktywnych rozmów jeszcze w tym tygodniu - dodaje.



W środę (17 czerwca) strajk potrwa do godziny 10. Klienci powinni liczyć się z wydłużeniem czasu obsługi. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.