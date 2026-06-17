„Energia Integracji” znów łączy pokolenia w Toruniu. Uczestnicy poznają bliżej alpaki [zdjęcia]

2026-06-17, 19:41 Mariusz Luda/BN

„Energia Integracji” w Toruniu/fot. Mariusz Luda

To już 6. edycja projektu pt. „Energia Integracji”, który realizowany jest w Toruniu. Celem jest przełamywanie barier wiekowych oraz budowanie trwałych relacji między najmłodszymi a najstarszymi mieszkańcami miasta.

Inicjatywa realizowana przez Fundację Archipelag Inicjatyw udowadnia, że wspólny czas może być źródłem ogromnej, dwustronnej inspiracji.



Uczestnicy tym razem spotkali się, by bliżej poznać alpaki. - W Polsce alpaki są nie tak długo, bo dopiero 25 lat. Zajmują się rekreacją i alpakoterapią - informuje Wiesława Polakowska, opiekun alpak z Torunia.



Projekt ma głęboki wymiar społeczny i terapeutyczny. Dla toruńskich seniorów to sposób na walkę z samotnością i szansa na podzielenie się życiową mądrością. Z kolei dla podopiecznych domu dziecka spotkania stanowią źródło bezcennego wsparcia, bliskości oraz dają możliwość czerpania z pozytywnych wzorców do naśladowania.



Patronem medialnym wydarzeniem jest Polskie Radio PiK.