Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Miasta takie jak Grudziądz potrzebują parasola inwestycyjnego [„Rozmowa Dnia”]
Dramatyczna kondycja finansowa szpitali, wyludniające się miasta, wykluczenie komunikacyjne - to problemy Polski lokalnej. Jak wyglądają z perspektywy Warszawy? Agnieszka Marszał zapytała o to w „Rozmowie Dnia” Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ministrę funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050.
- Dlatego że spełniają się najgorsze projekcje, jeśli chodzi o dzietność - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Nie można zmienić demografii z chwili na chwilę. Należy przede wszystkim otoczyć szczególnym parasolem inwestycyjnym właśnie małe miasta, takie jak Grudziądz. Warszawa, Gdańsk, Kraków poradzą sobie rozwojowo, a istnieje ogromne ryzyko, że jeżeli właśnie takie miejscowości jak Grudziądz, Skierniewice czy Stargard nie dostaną szczególnego wsparcia, to staną się zapomnianymi miastami, gdzie mieszkają zapomniani seniorzy - dodaje.
W co - zdaniem ministry - trzeba inwestować? Przede wszystkim w transport.
- W przypadku Grudziądza to jest m.in. połączenie kolejowe z Gdańskiem, ale także dużo lepsze połączenie z Warszawą, bo dzisiaj bezpośrednich kursów z Warszawą Grudziądz nie ma. Chodzi też o skomunikowanie z całą okolicą, żeby Grudziądz stał się miejscem dobrych usług publicznych. I stąd inwestycje w szpitale, w żłobki, w branżowe centra umiejętności, w szybki internet. Wymieniam te inwestycje, dlatego że to jest to, co w Grudziądzu, ale i w całym województwie kujawsko-pomorskim zostało sfinansowane z inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Natomiast musimy zapewnić pieniądze dalej na rozwój kolei. Kolejny budżet unijny już leży na stole, będziemy dzielić te środki dosłownie w najbliższych miesiącach. Przy tym stole będzie marszałek kujawsko-pomorskiego. Priorytety wskazuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z nich absolutnie jest wsparcie właśnie takich miast jak Grudziądz oraz komunikacji z i wokół takiego miasta. Będzie coraz więcej seniorów, to jest nieuniknione. Ci seniorzy muszą mieć możliwość dojechania do szpitala w Grudziądzu. Zresztą szpitala, który dostał bardzo duże dofinansowanie z KPO na kardiologię, na unowocześnienie, na cyfryzację - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Zyskał nie tylko Grudziądz, ale także na przykład Włocławek, który kupił najnowocześniejszy w historii sprzęt dla szpitala. Jego dyrektor zastanawia się jednak, czy będą pieniądze z NFZ-u na to, żeby tego sprzętu używać.
- Pieniądze europejskie to pieniądze inwestycyjne. To nie są i nigdy nie były środki na bieżące funkcjonowanie państwa polskiego. Mają iść na to, żeby robić duże, sensowne inwestycje publiczne. I dlatego te pieniądze przekierowaliśmy na Polskę lokalną, na transport, na kolej. Rzeczywiście szpital we Włocławku otrzymał prawie 48 milionów złotych, ale potrzebujemy więcej pieniędzy na bieżące funkcjonowanie ochrony zdrowia. I tu się zaczyna bardzo poważna rozmowa z ludźmi, bo pieniądze nie rosną na drzewach pomimo tego, że niektórzy politycy chcieliby ludziom to wmówić - odpowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Całej „Rozmowy Dnia” możecie posłuchać poniżej.
Inne „Rozmowy Dnia” TUTAJ.
W czwartek (18 czerwca) ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie w Kujawsko-Pomorskiem, spotka się z mieszkańcami Grudziądza o godz. 18 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.