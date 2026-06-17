Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Miasta takie jak Grudziądz potrzebują parasola inwestycyjnego [„Rozmowa Dnia”]

2026-06-17, 08:57 Agnieszk Marszał/DW

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz/Fot. Nadesłane

Dramatyczna kondycja finansowa szpitali, wyludniające się miasta, wykluczenie komunikacyjne - to problemy Polski lokalnej. Jak wyglądają z perspektywy Warszawy? Agnieszka Marszał zapytała o to w „Rozmowie Dnia” Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ministrę funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050.

O demografii w całym kraju, a zwłaszcza o sytuacji w mniejszych miejscowościach, ministra mówi jak o katastrofie .

- Dlatego że spełniają się najgorsze projekcje, jeśli chodzi o dzietność - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Nie można zmienić demografii z chwili na chwilę. Należy przede wszystkim otoczyć szczególnym parasolem inwestycyjnym właśnie małe miasta, takie jak Grudziądz. Warszawa, Gdańsk, Kraków poradzą sobie rozwojowo, a istnieje ogromne ryzyko, że jeżeli właśnie takie miejscowości jak Grudziądz, Skierniewice czy Stargard nie dostaną szczególnego wsparcia, to staną się zapomnianymi miastami, gdzie mieszkają zapomniani seniorzy - dodaje. - Dlatego że spełniają się najgorsze projekcje, jeśli chodzi o dzietność - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Nie można zmienić demografii z chwili na chwilę. Należy przede wszystkim otoczyć szczególnym parasolem inwestycyjnym właśnie małe miasta, takie jak Grudziądz. Warszawa, Gdańsk, Kraków poradzą sobie rozwojowo, a istnieje ogromne ryzyko, że jeżeli właśnie takie miejscowości jak Grudziądz, Skierniewice czy Stargard nie dostaną szczególnego wsparcia, to staną się zapomnianymi miastami, gdzie mieszkają zapomniani seniorzy - dodaje.



W co - zdaniem ministry - trzeba inwestować? Przede wszystkim w transport.



- W przypadku Grudziądza to jest m.in. połączenie kolejowe z Gdańskiem, ale także dużo lepsze połączenie z Warszawą, bo dzisiaj bezpośrednich kursów z Warszawą Grudziądz nie ma. Chodzi też o skomunikowanie z całą okolicą, żeby Grudziądz stał się miejscem dobrych usług publicznych. I stąd inwestycje w szpitale, w żłobki, w branżowe centra umiejętności, w szybki internet. Wymieniam te inwestycje, dlatego że to jest to, co w Grudziądzu, ale i w całym województwie kujawsko-pomorskim zostało sfinansowane z inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.





W poniedziałek poznaliśmy docelową mapę rozwoju połączeń kolejowych w Polsce , która powstała w ramach projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej (czyli długoterminowego planu rozwoju sieci kolejowej w Polsce po 2035 roku; został opracowany m.in przez ekspertów Portu Polska oraz PKP PLK). Województwo kujawsko-pomorskie jest w nim uwzględnione: Grudziądz, Toruń, Włocławek, Bydgoszcz.





- Jeśli chodzi o Grudziądz, to plan jest taki, żeby dzisiejsze połączenie do Gdańska z 1 godziny i 40 minut skrócić do 35 minut i żeby docelowo dojazd do Warszawy zajmował trochę ponad godzinę - teraz realnie trwa to z przesiadkami ponad 4 godziny. Ale istotą jest nie tylko stworzenie planu, trzeba jeszcze mieć pieniądze na to, żeby te inwestycje zrealizować. Idą na nie fundusze europejskie i pieniądze z KPO - dajemy absolutnie bezprecedensowe pieniądze właśnie na rozwój kolei.



Natomiast musimy zapewnić pieniądze dalej na rozwój kolei. Kolejny budżet unijny już leży na stole, będziemy dzielić te środki dosłownie w najbliższych miesiącach. Przy tym stole będzie marszałek kujawsko-pomorskiego. Priorytety wskazuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jednym z nich absolutnie jest wsparcie właśnie takich miast jak Grudziądz oraz komunikacji z i wokół takiego miasta. Będzie coraz więcej seniorów, to jest nieuniknione. Ci seniorzy muszą mieć możliwość dojechania do szpitala w Grudziądzu. Zresztą szpitala, który dostał bardzo duże dofinansowanie z KPO na kardiologię, na unowocześnienie, na cyfryzację - mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.



Zyskał nie tylko Grudziądz, ale także na przykład Włocławek , który kupił najnowocześniejszy w historii sprzęt dla szpitala . Jego dyrektor zastanawia się jednak, czy będą pieniądze z NFZ-u na to, żeby tego sprzętu używać .



- Pieniądze europejskie to pieniądze inwestycyjne. To nie są i nigdy nie były środki na bieżące funkcjonowanie państwa polskiego. Mają iść na to, żeby robić duże, sensowne inwestycje publiczne. I dlatego te pieniądze przekierowaliśmy na Polskę lokalną, na transport, na kolej. Rzeczywiście szpital we Włocławku otrzymał prawie 48 milionów złotych, ale potrzebujemy więcej pieniędzy na bieżące funkcjonowanie ochrony zdrowia. I tu się zaczyna bardzo poważna rozmowa z ludźmi, bo pieniądze nie rosną na drzewach pomimo tego, że niektórzy politycy chcieliby ludziom to wmówić - odpowiada Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Całej „Rozmowy Dnia” możecie posłuchać poniżej.