Mieszkańcy gminy Raciążek wybiorą nowego wójta. 26 lipca pójdą do urn

2026-06-17, 10:06 Radosław Jagieła/BN

Urząd Gminy Raciążek/fot. Radosław Jagieła

26 lipca odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim - poinformowało Rządowe Centrum Legislacji. Przypomnijmy, dotychczasowy włodarz Piotr Zabłocki zmarł w kwietniu w wieku 60 lat.

Pełniącym obowiązki wójta jest obecnie Michał Suchomski - dotychczasowy zastępca i jednocześnie sekretarz gminy. Na pewno nie zajmie jednak stanowiska włodarza na dłużej, bo nie zamierza wystartować w wyborach.



Zatem, kto może ubiegać się o fotel wójta? Jak ustalił reporter PR PiK, startu nie wyklucza Mirosław Siedlecki, generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku oraz kandydat z trzecim wynikiem w poprzednich wyborach na urząd wójta. Na giełdzie nazwisk nieoficjalnie pojawiają się również Krzysztof Sadowski, radny gminy i prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Agata Ceglewska, dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury, która ubiegała się już o stanowisko wójta w 2022 roku.

