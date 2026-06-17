„Ochrona ludności w świetle współczesnych zagrożeń” - rozmawiali o tym ratownicy w Inowrocławiu [zdjęcia]

2026-06-17, 07:09  Marcin Glapiak/BN
28. Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

28. Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu/fot. Miasto Inowrocław/Facebook

Hasłem 28. Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które odbyło się we wtorek w Inowrocławiu, była „ochrona ludności w świetle współczesnych zagrożeń”. Szczególny nacisk położono na szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo oraz działania służb w konkretnych sytuacjach.

- Cyberbezpieczeństwo wkracza wszędzie - to informacje czy różnego rodzaju zagrożenia - mówi rektor Wyższej Szkoły przedsiębiorczości Wiesław Juhacz. - Druga sprawa to działanie służb w konkretnych sytuacjach - co robić, jak coś się wydarzy - dodaje.

Co może być największym wyzwaniem w czasie kryzysu? - Generalnie wszystko, od problemów energetycznych przez zdrowotne, żywieniowe - informuje Sławomir Budkiewicz z Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej przy Ministerstwie Zdrowia. - Polska powiatowo-samorządowa jest bardzo istotna - ludzie powinni umieć współpracować ze służbami i organizacjami - przyznaje.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
28. Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu/fot. Miasto Inowrocław/Facebook 28. Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu/fot. Miasto Inowrocław/Facebook Symulacja pożaru autokaru/fot. KP PSP Inowrocław/Facebook Symulacja pożaru fotowoltaiki na dachu budynku/fot. KP PSP Inowrocław/Facebook

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