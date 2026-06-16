Rezerwat przyrody „Dęby Węgrzynowskie" otwarto w gminie Strzelno, niedaleko Inowrocławia [zdjęcia]

2026-06-16, 21:03 Marcin Glapiak/BN

Rezerwat przyrody „Dęby Węgrzynowskie" oficjalnie otwarty!/fot. Marcin Glapiak

We wtorek dokonano oficjalnego otwarcia rezerwatu przyrody „Dęby Węgrzynowskie", w gminie Strzelno. Może się pochwalić wyjątkowymi oraz wiekowymi dębami.

- Wyjątkowość rezerwatu polega na tym, że są potężne, wiekowe dęby, które mają 241 lat i są położone na 12 hektarach - wyjaśnia Paweł Kaczorowski, inżynier nadzoru z Nadleśnictwa Miradz. - Ze zwierząt można spotkać jelenia, dzika, lisa. Ważniejsze są chyba jednak występujące tu rzadkie ptaki, jak dzięcioł średni czy gołąb siniak - dodaje.



Rezerwat przyrody „Dęby Węgrzynowskie" znajduje się w nadleśnictwie Miradz w gminie Strzelno.