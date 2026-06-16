Drogowe zmiany w Toruniu. Zamknięcie ulicy Bulwar Filadelfijski i utrudnienia na innych

2026-06-16, 17:54 BN

Fot. ilustracyjna

Kierowcy w Toruniu muszą przygotować się na szereg zmian w organizacji ruchu. W związku z Dniami Torunia zamknięty zostanie odcinek ul. Bulwar Filadelfijski, a utrudnienia czekają także na ul. Kraszewskiego oraz skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej-Curie i Chrzanowskiego.

Od 18 czerwca od godz. 9.00 do 29 czerwca do godz. 8.00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek ul. Bulwar Filadelfijski między ul. Łazienną a Ślimakiem Getyńskim. Ograniczenia są związane z organizacją wydarzeń plenerowych odbywających się w ramach Dni Torunia. Kierowcy powinni uwzględnić zmiany podczas podróży w rejonie Starego Miasta.



Zmiany wprowadzono również na skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej-Curie i Chrzanowskiego. Jadąc od strony miasta nie można już zawracać na skrzyżowaniu. Aby zmienić kierunek jazdy, należy skręcić w ul. Chrzanowskiego i skorzystać z pobliskiego ronda. Dla kierowców skręcających w prawo z ul. Chrzanowskiego uruchomiono także warunkową strzałkę.



Utrudnienia wystąpią również na ul. Kraszewskiego, gdzie trwa budowa dodatkowego pasa do skrętu w prawo w al. św. Jana Pawła II. W związku z prowadzonymi pracami od 17 do 18 czerwca wyłączony z ruchu będzie prawy pas jezdni w rejonie placu Niepodległości. Inwestycja ma poprawić płynność ruchu na jednym z najbardziej obciążonych skrzyżowań w tej części miasta.



Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.