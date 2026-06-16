Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia [zdjęcia]

2026-06-16, 17:07  Natasza Trzebuchowska/BN
Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner

Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner

Honorowy Dawca Krwi to taki, który oddał jej co najmniej 20 litrów lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Krwiodawcy w minioną niedzielę mieli swój ogólnoświatowy dzień, a we wtorek, w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, zostały im wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

To niewielka odznaka - sześcioramienny czerwony krzyż, wykonany z metalu, nad nim jest roślinny ornament, a u góry biało-niebieska wstążka. Takie wyróżnienie otrzymało ponad 100 osób. Dla każdej z nich cel jest jeden - niesienie pomocy, bo krwi nie da się sztucznie wyprodukować.

- Światowy Dzień Krwiodawcy to wyjątkowe święto, gdzie ludzie oddający krew mogą się pochwalić tym, co robią na co dzień, bo to są cisi bohaterowie dnia codziennego - mówi Katarzyna Gągola, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

- Oddaję krew od przeszło 20 lat - usłyszała nasza reporterka od jednego z krwiodawców. - Łączy nas altruizm, czyli chęć dania czegoś z siebie za nic.

Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej poniżej. Obejrzyjcie również naszą galerię zdjęć autorstwa Izabeli Langner.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Bydgoszcz
Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner Światowy Dzień Krwiodawcy w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wręczono odznaczenia/fot. Izabela Langner

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