Rozpoznajesz tego mężczyznę? Jest poszukiwany za uszkodzenie pojazdu

2026-06-16, 15:19 BN

Poszukiwany mężczyzna/fot. KMP w Bydgoszczy

Kryminalni z bydgoskich Wyżyn prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia pojazdu marki Fiat Doblo na kwotę 5000 złotych. Zdarzenie miało miejsce 27 kwietnia 2026 roku około godziny 8:00 przy ulicy Filmowej w Bydgoszczy.

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Wyżyny zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje o osobie mogącej mieć związek z przestępstwem proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.



Do sprawy zabezpieczony został monitoring, który zarejestrował mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tego czynu.



Policjanci zbierają dane mogące przyczynić się do identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Informację można przekazać pod numerem telefonu 47 751 14 39, a także całodobowo pod numerami 47 751 15 59 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. V KR-1091/26/JZ.