W Bydgoszczy promocja zdolnych i pracowitych. 130 uczniów i 108 nauczycieli zostało nagrodzonych

2026-06-16, 18:37  Sława Skibińska-Dmitruk/BN
130 bydgoskich uczniów i 108 nauczycieli zostało nagrodzonych na edukacyjnej gali w Bydgoszczy/fot. Pixabay/ilustracyjna

130 bydgoskich uczniów i 108 nauczycieli zostało nagrodzonych na edukacyjnej gali w Bydgoszczy/fot. Pixabay/ilustracyjna

Są laureatami konkursów i olimpiad. 130 bydgoskich uczniów i 108 nauczycieli zostało nagrodzonych na Gali Laureatów Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych 2026 w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się w Kinoteatrze przy ulicy Dwernickiego.

Co, dla uczestników, jest motorem tego sukcesu? - Przede wszystkim to zauważyć ucznia, który ma potencjał i go docenić - usłyszała nasza reporterka.

Uczestnicy są świadomi tego, że nie każdy młody człowiek ma możliwość rozwijania swojego potencjału lub brakuje chęci. - Tutaj ważną rolę odgrywa nauczyciel - dodają rozmówcy Sławy Skibińskiej-Dmitruk.

Nagrody dla uczniów wyniosły w sumie 175,5 tysiąca złotych, a dla nauczycieli - 138, 5 tysiąca.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

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