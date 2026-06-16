Ścieżka rowerowa jest już gotowa. Powstała u podnóża „górek” fordońskich w Bydgoszczy

2026-06-16, 14:41  Redakcja/KB
Wielka Pętla Fordonu/fot. ZDMiKP

Wielka Pętla Fordonu/fot. ZDMiKP

Szeroka na 4 metry trasa biegnie od ul. M. Bołtucia do ul. B. Orlińskiego. Zadanie wybrali do realizacji mieszkańcy w głosowaniu na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Nowa trasa rozpoczyna się przy wejściu do Doliny Śmierci i przebiega częściowo przez Park Krajobrazowy u podnóża Góry Szybowników, a następnie wzdłuż ul. M. Rataja do ul. B. Orlińskiego. W ramach tego zadania wybudowaliśmy też krótkie odcinki ścieżek, komunikujące trasę z układem ulic lokalnych.

Szeroka na 4 metry ścieżka zyskała nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego. Wzdłuż trasy ustawione zostały ławki, kosze na śmieci, dystrybutory na woreczki na psie odchody, stojaki rowerowe oraz tablice informacyjne. Są także wiaty do odpoczynku oraz stacja do obsługi rowerów (w rejonie ul. M. Bołtucia). Cała trasa jest oświetlona i czytelnie oznakowana, nie brakuje zieleni.

Wykonawcą prac była firma Bogmar sp. z o.o. Inwestycja objęta jest czteroletnią gwarancją.

Wielka Pętla Fordonu

  • Wielka Petla Fordonu 2To duży projekt, który zakłada powstanie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej otaczającej wszystkie fordońskie osiedla oraz łączącej wiele istniejących już dróg rowerowych.
  • W poprzednich latach ZDMiKP Bydgoszcz zbudował już odcinek pętli pomiędzy ulicą Tatrzańską i Bora-Komorowskiego, czyli wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów oraz w ramach rewitalizacji Starego Fordonu przy ul. Promenada.
  • Trwają prace nad dokumentacją niezbędną do budowy kolejnych etapów m.in. wzdłuż ulicy Tatrzańskiej do szkoły podstawowej mieszczącej się przy ulicy M. Kromera oraz od ul. M. Kromera do ul. Sudeckiej.
  • Dzięki BBO wybudowane zostaną kolejne odcinki w planowanym Parku Akademickim, a także na ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego.

źr. ZDMiKP Bydgoszcz

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