Mieszkania na terenie szpitala? Lecznica psychiatryczna w Świeciu taki ma plan

2026-06-16, 11:38  Marcin Doliński/KB
Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego w Świeciu/fot. Marcin Doliński

W Świeciu mają powstać specjalne mieszkania terapeutyczne - to inicjatywa Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego. Pacjenci po długiej hospitalizacji znajdą w tych mieszkaniach spokój, wsparcie i wstęp do podjęcia pracy w przyszłości.

- Mamy wielkie marzenie, żeby zbudować na terenie lecznicy mieszkania terapeutyczne - mówi Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu. - Idea jest taka, że pacjenci po długich hospitalizacjach, którzy mają problem z powrotem do środowiska, z powrotem do pracy, mogliby w takich mieszkaniach chronionych terapeutycznych zamieszkać przez rok. W tym czasie szpital będzie dawał im zatrudnienie: będą ogrodnikami, kucharzami, pomocami. Przez rok zdobywaliby doświadczenie zawodowe.

A po roku otrzymywaliby świadectwo pracy i tak przygotowani mogliby rozpocząć nowe życie w świecie.

  • Lecznica w Świeciu stale proponuje pacjentom nieszablonowe sposoby na dojście do równowagi emocjonalnej. Niedawno otwarto tam nowoczesne warsztaty terapeutyczne wraz z Galerią Sztuki Nowoczesnej. Możliwa jest terapia naturą, ziemią, kwiatami.
  • Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

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