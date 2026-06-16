Kolejne drogi w powiecie toruńskim przejdą modernizację. Starostwo daje sobie cztery lata

2026-06-16, 13:59 Monika Kaczyńska/KB

Podpisanie umowy na remont drogi Dziemiony-Zelgno/fot. Magda Majewska i Dariusz Wypych/PZD

- Inwestycje drogowe to rzecz, która najbardziej interesuje mieszkańców - podkreśla starosta toruński Mirosław Graczyk i deklaruje, że w tym roku na terenie powiatu zostanie zmodernizowanych 10 km dróg.

- Pewnie bywają mieszkańcy powiatu, którzy nie są przekonani, czy kiedykolwiek w życiu przejadą tą drogą, ale dla ludzi mieszkających na danym terenie, jest to być może jedyna droga, która prowadzi do Torunia albo do do siedziby gminy, czy do sąsiedniego powiatu - mówi starosta toruński Mirosław Graczyk. - Mamy takich dróg trochę w Chełmży, jeszcze w gminie Czernikowo i Wielkiej Nieszawce jedną, natomiast w gminie Chełmża w tym roku realizujemy zadanie Dziemiony - Zelgno i jedno zadanie realizujemy w gminie Łysomice.





W sumie na terenie powiatu toruńskiego jest 300 km dróg powiatowych. Do modernizacji pozostało ok. 40 km. Jak zapewnia starosta, w ciągu 4 lat drogi zostaną przebudowane.

W tym tygodniu przyglądamy się w Polskim Radiu PiK najważniejszym inwestycjom drogowym.