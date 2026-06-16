Akcje policjantów na drogach Kujaw i Pomorza. Pijani kierowcy przyłapani na gorącym uczynku

Policjanci skontrolowali ponad 25 tysięciu kierowców w regionie (fot. KWP w Bydgoszczy)
Policjanci z regionu oraz sąsiednich województw skontrolowali ponad 25 tysięcy kierowców. Wszystko to w ramach akcji „Trzeźwa autostrada” i „Trzeźwy poranek”. Nie obyło się bez osób na „podwójnym gazie".
Działania na szeroką skalę funkcjonariusze przeprowadzili w poniedziałek (15 czerwca). Przyłączyli się także policjanci z województw Pomorskiego i Łódzkiego. Podczas akcji kontrolowano trzeźwość kierowców zarówno na autostradzie A1, jak i na pozostałych drogach regionu w godzinach od 5.00 do 9.00.
Zaangażowano również mundurowych z innych pionów. W ramach „Trzeźwej Autostrady" sprawdzono ok. 8 tysięcy zmotoryzowanych. Policjanci ujawnili:
na kujawsko-pomorskim odcinku A1: 8 osób prowadzących pojazdy po alkoholu, w tym 3 znajdujące się w stanie nietrzeźwości oraz 5 po użyciu alkoholu,
w woj. Łódzkim odnotowano 14 przypadków,
w woj. Pomorskim - 16 przypadków.
Równolegle prowadzone były działania „Trzeźwy poranek". Na Kujawach i Pomorzu mundurowi skontrolowali blisko 17 tysięcy kierujących. Wśród nich ujawniono 12 osób, które wsiadły za kierownicę po alkoholu:
ośmiu z nich znajdowało się w stanie nietrzeźwości,
czterech pozostałych było po użyciu alkoholu.
Funkcjonariusze zaznaczają, że to nie koniec tego typu akcji. Przypominają też o konsekwencjach za prowadzenie auta na „podwójnym gazie". Kierowanie w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.
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