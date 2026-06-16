Sępólno Krajeńskie potrzebuje tej ścieżki rowerowej. Strach jeździć wzdłuż drogi krajowej
Inwestycje drogowe to nasz „Temat tygodnia", więc zajęliśmy się ścieżką rowerową, która ma połączyć dwa powiaty i znacznie poprawić bezpieczeństwo wzdłuż drogi krajowej numer 25. Burmistrz Sępólna walczył o jej wybudowanie.
Dodaje, że inwestycja jest dla lokalnych mieszkańców bardzo ważna, szczególnie że przecież niedługo powstanie obwodnica Sępólna Krajeńskiego, która pozwoli wyprowadzić ten ruch tranzytowy.
- Budowa obwodnicy o łącznej długości 9 km ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. W ramach tej inwestycji przewidziano budowę ścieżki rowerowej.
- Obwodnice Sępólna i Kamienia mają kosztować prawie 160 mln złotych. Mają zostać wybudowane do 2030 roku.