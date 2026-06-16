Sępólno Krajeńskie potrzebuje tej ścieżki rowerowej. Strach jeździć wzdłuż drogi krajowej

2026-06-16, 10:15  Marcin Doliński/Redakcja
Połączenie Sępólna Krajeńskiego ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 25 z powiatem bydgoskim to jedno z ważniejszych działań związanych z bezpieczeństwem – podkreśla burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski/fot. ilustracyjna, Pixabay

Połączenie Sępólna Krajeńskiego ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 25 z powiatem bydgoskim to jedno z ważniejszych działań związanych z bezpieczeństwem – podkreśla burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski/fot. ilustracyjna, Pixabay

Inwestycje drogowe to nasz „Temat tygodnia", więc zajęliśmy się ścieżką rowerową, która ma połączyć dwa powiaty i znacznie poprawić bezpieczeństwo wzdłuż drogi krajowej numer 25. Burmistrz Sępólna walczył o jej wybudowanie.

Połączenie Sępólna Krajeńskiego ścieżką rowerową wzdłuż drogi krajowej nr 25 z powiatem bydgoskim to jedno z ważniejszych działań związanych z bezpieczeństwem – podkreśla burmistrz Sępólna Waldemar Stupałkowski.

- Mamy drogę krajową, po której poruszanie się rowerem jest bardzo niebezpieczne. Zabiegamy o to, żeby wzdłuż tej drogi krajowej powstała ścieżka rowerowa łącząca na przykład Kamień z Sępólnem Krajeńskim i Sępólno Krajeńskie dalej z Mąkowarskiem i Koronowem. Wiemy, że od strony Bydgoszczy jest już prowadzona ścieżka do Koronowa. Warto by było ją przeciągnąć dalej, tym bardziej że na odcinku Mąkowarsko–Obodowo jest właśnie modernizowana droga krajowa i jest budowana ścieżka rowerowa, więc stamtąd już niedaleko do Sępólna - podkreślał burmistrz Stupałkowski.

Dodaje, że inwestycja jest dla lokalnych mieszkańców bardzo ważna, szczególnie że przecież niedługo powstanie obwodnica Sępólna Krajeńskiego, która pozwoli wyprowadzić ten ruch tranzytowy.

  • Budowa obwodnicy o łącznej długości 9 km ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. W ramach tej inwestycji przewidziano budowę ścieżki rowerowej.
  • Obwodnice Sępólna i Kamienia mają kosztować prawie 160 mln złotych. Mają zostać wybudowane do 2030 roku.

Relacja Marcina Dolińskiego

Sępólno Krajeńskie

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