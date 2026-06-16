Remont wiaduktu na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Będą utrudnienia dla pieszych i rowerzystów

2026-06-16, 09:30  JW
Bydgoscy drogowcy rozpoczną remont chodnika i ścieżek rowerowych (źródło: ZDMiKP)

Bydgoscy drogowcy rozpoczną remont chodnika i ścieżek rowerowych (źródło: ZDMiKP)

W środę bydgoscy drogowcy rozpoczną remont chodnika i ścieżki rowerowej na wiadukcie na ul. Gdańskiej. Prace podzielono na dwa etapy.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w środę (17 czerwca) rozpoczną się prace na chodniku i ścieżce rowerowej na wiadukcie im. Józefa Święcickiego na ul. Gdańskiej.

Roboty podzielono na dwa etapy. W pierwszym zamknięty zostanie ciąg pieszo-rowerowy w kierunku Myślęcinka. W drugim remontowana będzie druga strona przeprawy, w kierunku centrum miasta. To oznacza spore utrudnienia zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów.

Prace potrwają około dwóch miesięcy. - Zadanie obejmuje także prace konserwatorskie konstrukcji stalowych wiaduktu - informuje ZDMiKP.

Wiadukt na Gdańskiej otwarto w 2008 roku, w miejscu trzyprzęsłowego obiektu żelbetowego z zawężonym przejazdem. Zaprojektował go Jan Siuda z Bydgoskiego Biura Projektów Budownictwa Komunalnego przy użyciu programu typu MES jako pierwsza konstrukcja w Bydgoszczy.

Rada Miasta nadała przeprawie imię Józefa Święcickiego. Co ciekawe, wiadukt ma też swoje nieoficjalne nazwy: „Diabelskie Wrota" oraz „Płetwa Rekina".

Bydgoszcz

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