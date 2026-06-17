Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób. Zarzut: handel narkotykami [zdjęcia, wideo]

2026-06-17, 08:05 Natasza Trzebuchowska/KB/DW

Zabezpieczono około 2 kg narkotyków, w tym ziele konopi innych niż włókniste, MDMA, amfetaminę, 3-CMC i inne/ Fot. CBŚP

Funkcjonariusze białostockiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzanie na rynek znacznych ilości substancji odurzających i psychotropowych.

Jak podaje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej

w Bydgoszczy, w trakcie czynności zabezpieczono około 2 kg narkotyków, w tym ziele konopi innych niż włókniste, MDMA, amfetaminę, 3-CMC i inne.





Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła 23 stycznia 2026 r. śledztwo w sprawie wprowadzania do obrotu na terenie Bydgoszczy znacznych ilości niedozwolonych substancji o działaniu narkotycznym.



Zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił na podjęcie przez prokuratora decyzji o zatrzymaniu wytypowanych podejrzanych i przeszukaniu miejsc ich zamieszkania oraz innych lokalizacji (m.in. miejsc pracy).

Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat.

Troje podejrzanych to rodzeństwo.



Za popełnione przestępstwa grozi im kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na obawę utrudniania postępowania, w tym ucieczki, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z wnioskami o zastosowanie wobec 6 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zostały one przez sąd uwzględnione.

Co do pozostałych podejrzanych, zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Sprawa jest rozwojowa.



