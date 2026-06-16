Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób. Zarzut: handel narkotykami

2026-06-16, 08:46 Natasza Trzebuchowska/KB

Zabezpieczono około 2 kg narkotyków, w tym ziele konopi innych niż włókniste, MDMA, amfetaminę, 3-CMC i inne/fot. materiały policyjne/archiwum

Funkcjonariusze białostockiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzanie na rynek znacznych ilości substancji odurzających i psychotropowych.

Jak podaje Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

w Bydgoszczy, w trakcie czynności zabezpieczono około 2 kg narkotyków, w tym ziele konopi innych niż włókniste, MDMA, amfetaminę, 3-CMC i inne.



Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wszczęła 23 stycznia 2026 r. śledztwo w sprawie wprowadzania do obrotu na terenie Bydgoszczy znacznych ilości niedozwolonych substancji o działaniu narkotycznym.

Zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił na podjęcie przez prokuratora decyzji o zatrzymaniu wytypowanych podejrzanych i przeszukaniu miejsc ich zamieszkania oraz innych lokalizacji (m.in. miejsc pracy).



Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat. W sprawie zabezpieczono również materiał dowodowy w postaci niespełna 2 kg narkotyków, które odnaleziono w trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych.



Siedmiu mężczyznom i czterem kobietom prokurator przedstawił zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji odurzających i psychotropowych. Siedmiu podejrzanych dodatkowo usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Troje podejrzanych to rodzeństwo.



Za popełnione przestępstwa grozi im kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.





Z uwagi na obawę utrudniania postępowania, w tym ucieczki, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z wnioskami o zastosowanie wobec 6 podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zostały one przez Sąd uwzględnione.

Co do pozostałych podejrzanych, zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Sprawa jest rozwojowa.