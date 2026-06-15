Koniec tymczasowego ronda na skrzyżowaniu Sułkowskiego i Kamiennej w Bydgoszczy. Rusza kolejny etap prac

Koniec tymczasowego ronda na skrzyżowaniu Sułkowskiego i Kamiennej w Bydgoszczy/fot. ZDMiKP w Bydgoszczy
Od wtorku (16 czerwca) kierowcy skorzystają z kolejnych odcinków przebudowywanej ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy. Otwarte zostaną fragmenty jezdni, zlikwidowane będzie tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Kamienną, a część autobusów pojedzie objazdami - informuje ZDMiKP.
Dla kierowców otwarte zostaną odcinki jezdni wschodniej od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej oraz jezdni zachodniej od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego. Przejezdne będą także ulice Cicha i Kozietulskiego, a otwarty zostanie wylot z ul. Kasztanowej.
W ramach inwestycji powstało brakujące połączenie rowerowe między ulicami Ogińskiego, Chodkiewicza i Kamienną. Wcześniej wykonano już chodniki, drogi rowerowe oraz wyspy dla pieszych.
Trwają natomiast prace na skrzyżowaniu ul. Sułkowskiego i Kamiennej. Zniknie tam tymczasowe rondo, a na ul. Kamiennej obowiązywać będzie pierwszeństwo przejazdu. Ruch na ul. Sułkowskiego będzie prowadzony po zawężonych pasach.
Miasto informuje, że termin zakończenia inwestycji został wydłużony m.in. z powodu dodatkowych prac związanych z wymianą nawierzchni na kilku odcinkach ulic Sułkowskiego i Kamiennej.
Zmiany w komunikacji miejskiej
Zmiany obejmą również komunikację miejską. Objazdami przez Mickiewicza, Gdańską i Czerkaską pojadą linie nr 52, 65 i 68. Natomiast 57 i 80 będą tymczasowo jeździły przez Mickiewicza i Gdańską.
Dla linii 52 czasowo wyłączone zostaną przystanki UKW oraz Sułkowskiego/Kamienna. Pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych przystanków:
Mickiewicza/ Teatr Polski, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Chodkiewicza, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Artyleryjska, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Powstańców Warszawy (w kierunku pętli Błonie),
Czerkaska/ Gdańska (w kierunku pętli Dworzec Leśne, Myślęcinek oraz Podkowa).
Linie nr 57 i 80 póki co nie będą obsługiwały przystanków: UKW, Sułkowskiego/ Kamienna, Czerkaska/Sułkowskiego i Czerkaska/Gdańska (w kierunku pętli Błonie oraz Port Lotniczy). Do obsługi pasażerskiej włączone zostaną dodatkowe przystanki:
Rondo Wielkopolskie (po zachodniej stronie skrzyżowania w kierunku pętli Dworzec Główny),
Mickiewicza/Teatr Polski, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Chodkiewicza, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Artyleryjska, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Powstańców Warszawy (w kierunku pętli Błonie oraz Port Lotniczy).
Przystanki UKW oraz Sułkowskiego/Kamienna będą także wyłączone w przypadku linii 65 i 68. Zostaną za to włączone:
Rondo Wielkopolskie, w obydwu kierunkach,
Mickiewicza/Teatr Polski, w obydwu kierunkach,
Gdańska /Chodkiewicza, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Artyleryjska, w obydwu kierunkach,
Gdańska/Powstańców Warszawy (w kierunku pętli Nad Wisłą, Łoskoń/Zajezdnia, Glinki, Park przemysłowy Exploseum oraz Prądocińska),
Czerkaska/Gdańska (w kierunku pętli Dworzec Leśne).
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