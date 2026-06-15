Koniec tymczasowego ronda na skrzyżowaniu Sułkowskiego i Kamiennej w Bydgoszczy. Rusza kolejny etap prac

2026-06-15, 18:59 BN

Koniec tymczasowego ronda na skrzyżowaniu Sułkowskiego i Kamiennej w Bydgoszczy/fot. ZDMiKP w Bydgoszczy

Od wtorku (16 czerwca) kierowcy skorzystają z kolejnych odcinków przebudowywanej ul. Sułkowskiego w Bydgoszczy. Otwarte zostaną fragmenty jezdni, zlikwidowane będzie tymczasowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Kamienną, a część autobusów pojedzie objazdami - informuje ZDMiKP.

Dla kierowców otwarte zostaną odcinki jezdni wschodniej od ul. Chodkiewicza do ul. Kamiennej oraz jezdni zachodniej od ul. Kamiennej do ul. Dwernickiego. Przejezdne będą także ulice Cicha i Kozietulskiego, a otwarty zostanie wylot z ul. Kasztanowej.



W ramach inwestycji powstało brakujące połączenie rowerowe między ulicami Ogińskiego, Chodkiewicza i Kamienną. Wcześniej wykonano już chodniki, drogi rowerowe oraz wyspy dla pieszych.



Trwają natomiast prace na skrzyżowaniu ul. Sułkowskiego i Kamiennej. Zniknie tam tymczasowe rondo, a na ul. Kamiennej obowiązywać będzie pierwszeństwo przejazdu. Ruch na ul. Sułkowskiego będzie prowadzony po zawężonych pasach.



Miasto informuje, że termin zakończenia inwestycji został wydłużony m.in. z powodu dodatkowych prac związanych z wymianą nawierzchni na kilku odcinkach ulic Sułkowskiego i Kamiennej.



Zmiany w komunikacji miejskiej



Zmiany obejmą również komunikację miejską. Objazdami przez Mickiewicza, Gdańską i Czerkaską pojadą linie nr 52, 65 i 68. Natomiast 57 i 80 będą tymczasowo jeździły przez Mickiewicza i Gdańską.



Dla linii 52 czasowo wyłączone zostaną przystanki UKW oraz Sułkowskiego/Kamienna. Pasażerowie będą mogli korzystać z dodatkowych przystanków:



Mickiewicza/ Teatr Polski, w obydwu kierunkach,

Gdańska/Chodkiewicza, w obydwu kierunkach,

Gdańska/Artyleryjska, w obydwu kierunkach,

Gdańska/Powstańców Warszawy (w kierunku pętli Błonie),

Czerkaska/ Gdańska (w kierunku pętli Dworzec Leśne, Myślęcinek oraz Podkowa).

Linie nr 57 i 80

Rondo Wielkopolskie (po zachodniej stronie skrzyżowania w kierunku pętli Dworzec Główny),

Mickiewicza/Teatr Polski, w obydwu kierunkach,

Gdańska/Chodkiewicza, w obydwu kierunkach,

Gdańska/Artyleryjska, w obydwu kierunkach,

Gdańska/Powstańców Warszawy (w kierunku pętli Błonie oraz Port Lotniczy).

Przystanki UKW oraz Sułkowskiego/Kamienna będą także wyłączone w przypadku linii 65 i 68.