Niebawem startuje Portal Rolnika! Ma być odpowiedzią na potrzeby współczesnej wsi

2026-06-16, 08:08  Monika Kaczyńska/BN
Niebawem startuje Portal Rolnika/fot. Magnific/ilustracyjna

Niebawem startuje Portal Rolnika/fot. Magnific/ilustracyjna

30 czerwca oficjalnie zostanie uruchomiony Portal Rolnika. Platforma ma ułatwiać zarządzanie gospodarstwem i ograniczyć formalności urzędowe do minimum.

- Chodzi m.in. o składanie wniosków i sprawdzanie rejestrów online, bez wychodzenia z domu - mówi Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak zaznacza, wszystko będzie w jednym miejscu. - Dane na temat kontroli, będzie możliwość dostępu do działek referencyjnych oraz do działek, do których składają wnioski o dopłaty bezpośrednie, będzie możliwość bliższego kontaktu z urzędem, będą przygotowane odpowiednie kafelki, które ułatwią dostęp - dodaje Magdalena Kiciak-Kucharska. Mówiąc o kafelkach ma na myśli znaczniki portalu, które w prosty i czytelny sposób będą zachęcały do przeczytania informacji o sprawach pilnych czy o kontroli, czy o danych konkretnego beneficjenta, który będzie mógł przez jedno kliknięcie dać pełnomocnictwo dla swojego doradcy.

Portal Rolnika to wspólny projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest dostępny POD TYM ADRESEM.

Mówi Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

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