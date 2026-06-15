Ciało młodego mężczyzny znaleziono w Drwęcy w Golubiu-Dobrzyniu - dowiedziało się PR PiK

2026-06-15, 17:46  Monika Siwak/BN
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Ciało 32-letniego mężczyzny wyłowiono z Drwęcy w Golubiu-Dobrzyniu. Policjanci i strażacy rozpoczęli poszukiwania po tym, jak znaleziono przy rzece plecak z dokumentami.

- Nasz zastęp z łodzią dokonał przeszukania, w drodze była też zadysponowana OSP z dronem - poinformował PR PiK młodszy brygadier Zenon Szwaracki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. - W niedalekiej odległości udało się zlokalizować tę osobę - dodał.

Policja wyjaśnia jak doszło do tej śmierci 32-letniego mężczyzny - mieszkańca powiatu golubskiego.

Mówi młodszy brygadier Zenon Szwaracki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu

Golub-Dobrzyń

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