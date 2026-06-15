Kolej Dużych Prędkości ma skrócić dojazd m.in. do największych polskich miast. Skorzysta na tym nasz region [mapa]

2026-06-15, 15:59 Agata Raczek, IAR/BN

Kolej Dużych Prędkości ma skrócić dojazd m.in. do największych polskich miast. Skorzysta na tym nasz region/fot. Pixabay

Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel podkreśla, że mieszkańcy w ramach Kolei Dużych Prędkości mają zyskać lepszy dostęp do transportu kolejowego w wielu kierunkach.

Włodarz naszego regionu poinformował w mediach społecznościowych o planowanych inwestycjach kolejowych, które mają poprawić połączenia w całym województwie. - Kolej Dużych Prędkości z Warszawy do Trójmiasta przez województwo kujawsko-pomorskie, skrócony czas do Warszawy z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka, a także nowa linia dużej prędkości z Bydgoszczy przez Żnin do Gniezna i drastyczne skrócenie czasu podróży do Poznania, do Trójmiasta, bo będzie też łącznik ze Świecia do Grudziądza - powiedział Michał Sztybel.







Inwestycje, które mają wpłynąć na poprawę płynności w ruchu kolejowym również w naszym regionie wynikają z inicjatywy ministerstwa infrastruktury i spółki Port Polska. W ramach zaproponowanego projektu nowej sieci kolejowej powstanie 19 magistrali. Podróż pomiędzy największymi miastami nie będzie trwała dłużej, niż 100 minut. W ramach projektu powstanie 4700 kilometrów nowych tras kolejowych, z czego 1000 do 2035 roku.



Pierwszy odcinek Kolei Dużych Prędkości będzie gotowy w 2032 roku.

