Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Jak żyje się naszym regionalnym seniorom?
W poniedziałek (15 czerwca) obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Główną misją tego wydarzenia jest ochrona godności seniorów oraz walka z wszelkimi formami dyskryminacji.
Nasz reporter zapytał regionalnych seniorów, jak im się żyje i czy czegoś im brakuje. - Trudno jest się dostać do specjalisty - usłyszał. - Młodzi ludzie mają szacunek, dzień dobry mówią - to mnie cieszy - dodają rozmówcy Marcina Dolińskiego.
- Najważniejsze, żeby nie narzekać, bo dobrze nie jest, ale narzekać też nie ma powodu - przyznaje kolejny senior.
Światowy Dzień Praw Osób Starszych został ustanowiony w 2006 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych.