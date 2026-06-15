Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Jak żyje się naszym regionalnym seniorom?

2026-06-15, 19:40 Marcin Doliński/BN

Światowy Dzień Praw Osób Starszych/fot. Pixabay/ilustracyjna

W poniedziałek (15 czerwca) obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Główną misją tego wydarzenia jest ochrona godności seniorów oraz walka z wszelkimi formami dyskryminacji.

Nasz reporter zapytał regionalnych seniorów, jak im się żyje i czy czegoś im brakuje. - Trudno jest się dostać do specjalisty - usłyszał. - Młodzi ludzie mają szacunek, dzień dobry mówią - to mnie cieszy - dodają rozmówcy Marcina Dolińskiego.



- Najważniejsze, żeby nie narzekać, bo dobrze nie jest, ale narzekać też nie ma powodu - przyznaje kolejny senior.



Światowy Dzień Praw Osób Starszych został ustanowiony w 2006 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych.