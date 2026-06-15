IMGW ostrzega przed burzą i silnym wiatrem w kujawsko-pomorskim. Niewykluczony też grad

2026-06-15, 14:00 JW

Meteorolodzy IMGW ostrzegają przed burzami i silnymi wiatrami na Kujawach i Pomorzu (fot. kpt. Kubiak Michał, OSP Kruszwica/Archiwum)

Kujawy i Pomorze na liście siedmiu województw objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed burzami. Może też silnie zawiać.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla siedmiu województw na północy kraju. Wyładowania mogą wystąpić na północy, wschodzie i centrum województwa kujawsko-pomorskiego.



Meteorolodzy prognozują burze, które miejscowo będą tworzyć porywy wiatru do 50-60 km/h i silne opady deszczu do ok. 20 milimetrów, a punktowo do 30 mm. Lokalnie może spaść grad.



W całym regionie temperatura po opadach wyniesie maksymalnie od 12 do 14 stopni celsjusza. Ciśnienie będzie w miarę stabilne i wyniesie 998 hPa. Dopiero wieczorem zacznie rosnąć.



IMGW podkreśla, że w przypadku ostrzeżenia I stopnia, burza i silny wiatr mogą przyczynić się do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Stąd też apel o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie rzeczy, które wiatr może porwać.



Obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w rzekach. Lokalnie mogą osiągnąć stan ostrzegawczy. W miejscach występowania najbardziej intensywnych opadów możliwe są gwałtowne wahania stanów wody i lokalne podtopienia.