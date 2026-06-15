„Nic o nas bez nas". Jak to wychodzi w praktyce? O tym na 13. Forum Praktyków Partycypacji

2026-06-15, 14:40 Monika Kaczyńska/KB

13. Forum Praktyków Partycypacji w Toruniu/Fot. UMT 2026, autor: Agnieszka Bielecka, licencja: CC BY NC 4.0

W jaki sposób mieszkańcy większych i mniejszych miast wpływają na to, jak zarządza się ich miastami? Co się sprawdza, a co nie? M.in. o tym rozmawiają uczestnicy 13. Forum Praktyków Partycypacji w Toruniu. W wydarzeniu bierze udział ponad 300 osób z całego kraju.

- Mamy się czym chwalić - mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Kolejne lata muszą iść w kierunku instytucjonalizacji, partycypacji rozmowy i dialogu. To jest ten klucz. Od początku mamy w Toruniu rewolucyjne i efektywne rozwiązanie organizacyjne: Biuro Dialogu Innowacji Miejskich.



Agnieszka Lipińska pracuje w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. - Zajmujemy się obsługą osiedli, a mamy ich we Wrocławiu 48. Każde osiedle ma swoją radę i zarząd. Mieszkańcy zgłaszają swoje potrzeby do rady osiedla, która później w każdej edycji funduszu osiedlowego zgłasza pomysły na projekty inwestycyjne, które mieszkańcy chcą, żeby były zrealizowane. są to ławeczki chodniki, place zabaw. dużo takich drobnych rzeczy, które wymagają jednak zaangażowania, a nie zawsze są na pierwszym miejscu na liście zadań do zrobienia.



Dwudniowe forum odbywa się w toruńskich Jordankach. Program: TUTAJ



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej: