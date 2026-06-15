Policja podpowiada, gdzie sprawdzić dane autokaru wiozącego dzieci na wakacje [lista]

2026-06-15, 13:30  Redakcja/KB
Autokar kontrolowany przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy/ Fot. WITD w Bydgoszczy/archiwum

Autokar kontrolowany przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego w Bydgoszczy/ Fot. WITD w Bydgoszczy/archiwum

W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek, by zadbać o bezpieczeństwo uczestników wyjazdów.

Funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną.

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. Plik jest podany poniżej.

W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu – najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol.

Podstawowe informacje na temat autobusu, takie jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne, czy informacje o polisie OC, można sprawdzić: TUTAJ



LISTA MIEJSC KONTROLI AUTOBUSÓW/AUTOKARÓW
Bydgoszcz

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